促親子共同決策 專家線上開講解析升學選擇

教育部辦理「促進家長參與學校推動十二年國民基本教育宣導活動」計畫，培訓專業講師，宣導還結合直播串流、專家線上開講，解析升學選擇，鼓勵親子一同參與人生重要升學課題。

為促進家長參與學校教育事務，教育部國民及學前教育署推廣十二年國教與108新課綱的教育訴求，以培養學生自主行動、溝通互動、社會參與等核心素養。國教署今天透過新聞稿說明，「促進家長參與學校推動十二年國民基本教育宣導活動」目的在希望家長共同參與。

國教署補助各地方政府辦理場次，以新北市政府教育局為例，因疫情影響，新北講座改採線上直播，解析國中生畢業將面臨升學選擇，介紹升學後可選擇特色選修課，期望學生找到屬於自己的適性發展路線；會後公開影片至新北市教育局YouTube頻道，供所有人觀看。

另外，新竹市政府也協助多校透過線上研習鼓勵家長參與，除十二年國教變革、免試入學概念等宣導說明，更因應校內需求增加親子溝通技巧，協助家長在面對孩子升學與生涯抉擇時應如何友善討論，讓家長能釐清現行教育制度的內容，溝通技巧也能實際運用於生活當中。

國教署說，透過這項計畫加深家長了解孩子面對十二年國民基本教育的重點與實質內涵，並藉由說明政策理念及適性入學宣導為主、課程綱要為輔方式，幫助家長及其他參與人員能理解現今教育方針，共造親子、親師間互信互助關係來輔導孩子。