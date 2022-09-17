講美國小百年校慶 澎湖府會期勉再創百年風華

中央社／ 澎湖縣17日電

澎湖講美國小今天舉行百週年校慶，澎湖縣賴峰偉與議長劉陳昭玲對講美少棒隊贏得少棒賽多項錦標表達肯定外，更期勉講美國小邁入下一個百年，再創百年風華。

賴峰偉表示，講美國小獨立設校百週年，在歷屆教職員工一步一腳印的辛勤耕耘下，從日據、光復初期、越南難民營時期到如今，為地方孕育無數英才，培育出無數在各行各業發光發亮的人才，為社會進步、國家發展做出卓越貢獻，贏得各界的肯定。

賴峰偉表示，講美國小少棒隊在2002年取得國際賽代表權，並勇奪第二屆亞洲少棒錦標賽冠軍，近年來講美少棒更持續精進，短短2年來，獲得澎湖菊島盃、嘉義諸羅山盃、南投卦山盃、台南巨人盃等12座全國大型盃賽冠軍，名聲享譽台灣少棒體壇。

劉陳昭玲表示，講美國小學生人數少，能在棒球比賽有傑出的表現，為澎湖爭光，成績值得肯定，祝福講美國小百週年生日快樂，期許邁入下一個百年。

澎湖縣政府表示，講美國小從民國前3年（西元1909年）設立白沙島公學校港尾分教場，又於民國11年獨立為港尾公學校，同時設立中屯分教場，從港尾公學校、港尾國民學校、講美國民學校，再到講美國民小學，走過113年的歲月，化育英才桃李滿天下。

澎湖講美百年校慶活動，安排舞獅、社區媽媽土風舞等表演及時光回廊百年特展、棒球隊史展與師生藝文展與植樹儀式紀念學校百年校慶，賴峰偉頒贈王長壽老師終身奉獻獎與服務資深教職員。

美國 澎湖縣 賴峰偉

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