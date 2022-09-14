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8成私中未落實早自習新制 東山高中急澄清搭校車生早到校

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
今年九月起全國高中實施「延後上學」，第一節課八時十分前到校即可。高中生示意圖。本報資料照片
今年九月起全國高中實施「延後上學」，第一節課八時十分前到校即可。高中生示意圖。本報資料照片

早自習新制實施三周，但台灣青年民主協會調查發現，私立高中未落實比例近八成，仍有八成學生反映早自習在考試，其中台北市私立東山高中遭點名，校方表示，可能同學有些誤會，重申均配合中央新制，只是校內九成學校搭校車上學，七點十分左右會到學校，校方安排晨間學習計劃，讓同學趁此時間自主讀書運用。

全國公私立高中今年開學實施早自習新制，學生除了每周一次的朝會，其餘早自習時間都應開放學生自由參與，第一節課八時十分前抵達即可。台灣青年民主協會調查全國2200位國高中學生，卻發現公私立學校落差大，公立高中八成都合法，私立未落實比例近八成，仍有八成學生反映早自習在考試，其中台北市私立東山高中遭點名有此狀況。

東山高中表示，因為學校是完全中學，有國中部、高中部，九成的學生都坐校車到校，校車發車時間為避開上班族的交通尖峰時間，因此搭校車的學生一律都是七點十分左右會到學校，到校後至第一節上課前的時間，校方安排晨間學習計劃，讓同學趁此時間自主讀書運用，並重申校園均配合中央新制，不會在晨間學習計劃的時間考試評量。至於未搭乘校車的學生，只要在第一節上課前抵達即可。

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