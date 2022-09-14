高市客庄兒童「手作故事箱」 提振偏鄉學子藝文軟實力

高雄市美濃區Talk塾學會連3年執行「悅讀旅遊偏鄉小校」計畫，以不同教案設計手作「故事箱」，讓客庄兒童親近家鄉之美，提升藝文表達競爭力。

美濃區福安、龍山國小向高雄市教育局、教育部申請經費，攜手Talk塾學會執行教案，9月15日至30日在高雄市圖美濃分館2樓進行「書香閱讀」與「夏日樂學」聯展，共有32名學童參加，69件作品參展。

為提升對家鄉地景文化的興趣，藉教案引導學童閱讀繪本、觀賞台灣本土與西方藝術家的超現實主義作品，核心精神是關心生活周遭環境，勘察家鄉景至並投入田野調查，學習冒險創作，建造屬於自己「超現實主義」故事箱。

福安國小一年級學生許語恩作品「會飛的河馬」、二年級學生李新晨作品「皮皮遇到大蝴蝶」及三年級學生吳志翔作品「失散的兄弟」，故事頗富創意，讓人眼睛一亮。校長莊宗霖說，孩子們的每一個立體故事箱劇場，都很精采，值得一再品味。

龍山國小「記錄家鄉」實作課程，12名小朋友雀躍地爬格子寫作，快速完成客語寫新詩，三年級學生林祐安作品「獅形頂上的風」、陳品宜學生創作「我的童年」、宋苡甄作品「阿嬤的三合院」，令校長陳永宏驚豔，撰寫家鄉景致的描述能力很到位。

高市圖美濃分館主任黃欽香說，每年策展規畫出發點是讓創作透過展覽，讓參觀民眾能享受藝術陶冶。Talk塾學會總幹事張倩認為，「看見家鄉」的觀察力要從小培養，能形塑人文藝術特質。

美濃區福安國小、龍山國小校長都很重視學子的潛能開發，偏鄉兒童文化刺激較不足，隔代教養偏高，要透過閱讀與創作，有助提升學童文化素養。