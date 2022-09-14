高中第一節課前入校即可 有學校廢朝會改「這樣做」

全國公私立高中早自習新制上路三周，學校每周至多一次全校集會，其餘天數則讓學生自主運用，第一節課前到校即可。台中市興大附中這學期開始不再利用早自習時間升旗，學生一周五天都可以8時10分再到校，也移除每周固定升旗，改為有必要時擇期舉辦。

有高中生分享，早自習自由運用較能兼顧學生讀書計畫與作息品質；也有高中校長說，大部分學生都能在8時10分前進入教室準備上課，學校取消升旗改用團體活動時間頒獎，因時間較充裕，能好好認識每一位學生的優異表現，「不再是像機器人式的頒獎」。

台北市北一女中學生陳歆宜表示，自己平常都快八點入校，如果比較早起，也可決定是要在家裡讀書，又或是提早前往學校。她也說，北一女老師不太管學生第一節課前在做什麼，這與自己國中「早上考、晚上也考」的作息大有不同，早自習自由運用，較能兼顧學生讀書計畫與作息品質。

家住永和的建國中學高二生呂冠甫表示，從家裡通勤到學校約20分鐘，平常約抓八點左右入班，早自習自由運用後，讓他多一點休息時間。他也分享，身邊也有學生家住比較遠，如果有充足的通勤時間，也能補足學生前一晚讀書或睡眠的時間，若學生早到校，也有人在閱讀書籍或跟同學交流感情。

台中市興大附中則在校務會議中經親師生討論，這學期開始不再利用早自習時間升旗，學生一周五天都可以8時10分再到校。開學至今三周，興大附中校長陳勇延發現，大部分學生都能在8時10分前進入教室準備上課；較早到的學生，有的在教室安靜自習或者用餐，有的利用時間至操場運動。

陳勇延也說，這學期實施新案後，受惠較多的應該是搭車通勤的學生。他舉例，部分住豐原的學生，因為時間略為充裕，來得及搭火車上學，費用較省，所以這學期搭乘專車的人數也略減，他認為這些都是新案調整後，對學生作息有幫助的優點。

興大附中把每周固定升旗移除，但改為有必要時擇期於團體活動時間，依集會目標分單一年級或全部年級辦理。陳勇延分享，學校仍保有典範表揚的項目，定期於周二上午八點於圖書館的興附講堂，由校長親自逐一頒獎，並把頒獎照片於學校首頁輪播。

陳勇延說，以往利用升旗頒獎，因夾雜其他集會任務，為避免耽誤時間，同一獎項由眾多受獎者之中的一位同學代表領獎。現在我們把頒獎獨立出來，時間較不受限制，可以一位一位親手頒給同學，也能逐一見識學生的優異表現，眼神也比較能有交會，偶爾也能輕聲跟他們說聲「很棒、繼續加油」。他表示「我喜歡這樣的互動模式，而不是像機器人式的頒獎。」

陳勇延認為，頒獎不在於一張張堆砌的偉大，而是讓孩子知道，我看到你的努力了，同時也讓其他孩子看到這些逐階而上的成長典範。