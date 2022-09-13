汐止秀峰高中體育館漏水 地方會勘找原因
汐止區的秀峰高中師生有上千人，體育館使用的學生也非常多，之前發現屋頂有漏水的情形，因體育館屋頂有安裝太陽能光電板，為釐清漏水問題並給學生良善的體育館使用環境，今(13)日市議員廖先翔就邀集了相關單位現場會勘。
為了確保學生的受教權益不受影響，校方使用國教署補助的體育館結構補強經費先進行了修繕，解決漏水的問題，後續將由校方提供施工前後的相關照片給經發局，由經發局來與業者進行後續的責任釐清。
秀峰高中校長蔡春來表示，校方103年設置了體育館的太陽能光電板，後續發生漏水現象，校方想說責任是是校舍老舊的問題，還是裝設光電板導致，也先使用國教署補助的體育館結構補強經費儘快進行修繕，確保學生使用上的安全。
新北市議員廖先翔表示，後續由經發局來進行責任釐清，若是由於施工破壞導致漏水，雖然相關的漏水工程已經完成，市府還是會跟廠商要求費用的負擔。
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