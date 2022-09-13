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花蓮女中拿下全國科展數學組冠軍 獲總統接見

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮女中數理資優班3年級鄭子誼、魏岑晏、蔡孟真3名學生，榮獲第62屆全國科展數學組冠軍，並前往總統府接受蔡英文總統接見。圖／花蓮女中提供
花蓮女中數理資優班3年級鄭子誼、魏岑晏、蔡孟真3名學生，榮獲第62屆全國科展數學組冠軍，並前往總統府接受蔡英文總統接見。圖／花蓮女中提供

國立花蓮女中數理資優班3年級鄭子誼、魏岑晏、蔡孟真3名學生，以特殊多邊型密閉區塊研究，榮獲第62屆全國科展數學組冠軍，並前往總統府接受蔡英文總統接見，讓全校師生感到與有榮焉。

3名學生的參賽主題為「百密無一疏—特殊多邊型密閉區塊之研究」，探討是否能利用正多變形及正多角星形圍出密閉區塊，進而密鋪平面，尋找規律性及相關性。

不過在準備科展時，學生一開始想不到題材及其延伸性，感到相當茫然，撰寫說明書更不知如何下筆，相當苦惱，甚至在準備東區科展時，一度陷入水深火熱。

在3人準備科展的路程中，從一開始想題材與延伸性的茫然、撰寫說明書的苦惱，到準備東區科展的水深火熱，雖然路途崎嶇，不過在指導老師陳宥良的帶領下，透過討論解決難題，最終獲得評審的青睞。

陳宥良回憶，3名學生從高二開始準備科展，思索與證明的過程面臨挫折，甚至一直未有結論，經過深入探討並嘗試彼此的想法後，終於透過電腦繪圖找到規律性與證明。

陳宥良表示，前往台東女中參加東區科展比賽時，看到許多優秀作品並與作者交流，不僅能認識新的領域，也拓展視野。這次因為疫情，全國科展比賽變成線上評審，缺少與外縣市同學交流的機會，不過面對螢幕與教授互動問答，及利用簡報報告，體驗不同的參賽樂趣與風貌。

花女表示，獲獎的3名學生於上月進入總統府，接受蔡英文總統接見，肯定她們的努力，而消息傳回校內，每一位師長都雀躍不已，給予得此殊榮的師生祝福。

花女校長詹滿福肯定老師的教學認真，更希望得獎的3名學生能繼續秉持研究的精神，將熱忱與毅力維持下去。

花蓮女中數理資優班3年級學生魏岑晏（左）、鄭子誼（中）、蔡孟真（右），以特殊多邊型密閉區塊研究，獲得全國科展數學組第一名。圖／花蓮女中提供
花蓮女中數理資優班3年級學生魏岑晏（左）、鄭子誼（中）、蔡孟真（右），以特殊多邊型密閉區塊研究，獲得全國科展數學組第一名。圖／花蓮女中提供

東區 蔡英文 總統府

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