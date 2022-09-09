聽新聞
test
0:00 / 0:00
新豐高中千萬元打造天文台星象館 中秋節前辦賞月觀星
新豐高中投入1千多萬元打造天文觀測設備，平常教學用，每年中秋前開放參觀。昨晚舉辦應景的中秋聯歡活動，「韓流、吉他、熱音、熱舞」等學生社團才藝表演，更有取材自棉花、顏料與亮粉的星雲瓶DIY以及相關的社團紀念商品，非常熱鬧。
校方表示，昨晚現場準備了多支高倍率專業望遠鏡，邀請社區民眾欣賞演出、觀測星象、一起沐浴在月光下慶祝佳節。
地球科學教師兼設備組長鍾儀靜說，近年積極鼓勵學生利用學校設備野外實地觀測、留下天文攝影作品，參加「金天獎天文攝影比賽」，也鼓勵申請得獎作品到校展出，敬請大家期待。
新豐高中表示，的天文台在五樓，校外就能見到圓頂造型，內部建置40公分口徑的高倍率望遠鏡，可遠端操控，是專業的觀測器材。新豐高中也在四樓整建了星象館，可無視天候影響進行前後十億年的星空模擬，強化天文教學；為與社區資源共享，新豐高中已連續多年舉辦秋節賞月，去年因疫情而未擴大舉行，希望今年能獲得民眾熱烈迴響。
活動天文社籌畫，在實踐大樓前架設3支10至20公分口徑的高倍率望遠鏡，供社區民眾觀測，並開放透過望遠鏡視窗進行拍照，月球表面的坑洞清楚可見，氣候條件許可也能觀測到土星環與木星斑。
校長楊榮仁表示，社區民眾參觀天文台時，能給現場受過良好訓練的學生鼓勵，而學生示範透過高倍率望遠鏡追蹤移動的月亮並當場解說，也帶給雙方知性的秋節體驗，這樣的實踐，更是新課綱所追求的素養能力具體實現，希望社區民眾能藉由這樣的活動更加瞭解學校辦學特色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言