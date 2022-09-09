新豐高中千萬元打造天文台星象館 中秋節前辦賞月觀星

新豐高中投入1千多萬元打造天文觀測設備，平常教學用，每年中秋前開放參觀。昨晚舉辦應景的中秋聯歡活動，「韓流、吉他、熱音、熱舞」等學生社團才藝表演，更有取材自棉花、顏料與亮粉的星雲瓶DIY以及相關的社團紀念商品，非常熱鬧。

校方表示，昨晚現場準備了多支高倍率專業望遠鏡，邀請社區民眾欣賞演出、觀測星象、一起沐浴在月光下慶祝佳節。

地球科學教師兼設備組長鍾儀靜說，近年積極鼓勵學生利用學校設備野外實地觀測、留下天文攝影作品，參加「金天獎天文攝影比賽」，也鼓勵申請得獎作品到校展出，敬請大家期待。

新豐高中表示，的天文台在五樓，校外就能見到圓頂造型，內部建置40公分口徑的高倍率望遠鏡，可遠端操控，是專業的觀測器材。新豐高中也在四樓整建了星象館，可無視天候影響進行前後十億年的星空模擬，強化天文教學；為與社區資源共享，新豐高中已連續多年舉辦秋節賞月，去年因疫情而未擴大舉行，希望今年能獲得民眾熱烈迴響。

活動天文社籌畫，在實踐大樓前架設3支10至20公分口徑的高倍率望遠鏡，供社區民眾觀測，並開放透過望遠鏡視窗進行拍照，月球表面的坑洞清楚可見，氣候條件許可也能觀測到土星環與木星斑。