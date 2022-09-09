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鹽埔國中學生畫出「傳家好菜故事」串起老中青三代連結

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
探索家鄉好味道，屏東縣鹽埔國中美術老師林素梅（右一）跨領域課程，學生們訪談家人畫出家常菜，整理為飲食文化繪本，再與家政老師合作，讓學生們將家常菜製作出來，跟同學們分享。記者劉星君／攝影
探索家鄉好味道，屏東縣鹽埔國中美術老師林素梅（右一）跨領域課程，學生們訪談家人畫出家常菜，整理為飲食文化繪本，再與家政老師合作，讓學生們將家常菜製作出來，跟同學們分享。記者劉星君／攝影

屏東縣鹽埔國中美術老師林素梅，利用疫情遠距教學，發想跨領域課程，讓學生們訪談家中大廚，向家人學習探索鹽埔家鄉好味道，畫出各式家常菜，再透過家政課時，將家常菜端上桌，跟同學、師長分享，林素梅將學生們畫出「鹽埔人ㄟ傳家好菜」排版整理，期盼能出版記錄鹽埔農業飲食文化繪本。

「鹽埔人ㄟ傳家好菜」這本飲食文化繪本，林素梅說，帶領當時8年級學生，用一整年時間，訪談家人、學做菜，在家政老師陪伴延伸指導，將各家好菜做出辦桌，遠距教學期間畫出來，「有阿嬤的老味道、有媽媽的異國料理，還有少年喜歡胡搞瞎搞的創意滋味」。

林素梅說，食物味覺是文化精彩縮影，也能彰顯地方文化，牽涉到產業、地景、地貌、是飲食文化改變，學生們在家庭訪問過程，建立家庭情感連結，孩子們家中大廚，有的是阿公阿嬤因為隔代教養，有些人家中食物帶有異國料理味道，都在鹽埔這裡重新整合新的味道。

「看見老中青三代，透過食物味覺將文化串連情感」，林素梅說，讓她最印象深刻是，班上少年總鋪師張慶順（阿順），製作出胡椒蝦時，味道風靡全場，原來是他是跟阿公學了一手做菜好手技，胡椒蝦是獨門秘密，阿公傳授給孫子阿順，再透過學校課程教給班上同學。

學生們畫出心中的家常菜，有同學畫出「煎豬排」是媽媽教她的第一道料理，「證明自己長大，可以照顧家人能力，屬於自信的味道」。也有同學畫出肉燥飯，「媽媽煮的肉燥飯怎麼吃都吃不膩」。也有同學形如家中大廚「媽媽是五星級大廚」。

九年級王姿涵畫台式拉麵，她說，家政課將製作料理時，一開始不大會煮菜，過程中手忙腳亂，但能跟大家合作完成很有成就感。九年級陳婉琳畫出家常菜是豬排飯，她說，家中的冰箱有很多五花肉，媽媽忙碌時會搭配昨天剩飯加起來一起簡單煮給大家吃，她將每個製作步驟畫的很詳細，她也會跟媽媽一起煮。

這本飲食繪本中，收錄27道家常菜外，林素梅也請學生繪製鹽埔產業特色，九年級蕭育欣畫出鹽埔養泰國蝦產業，蕭育欣說，畫之前跟老師討論，搜集相關資料畫出養蝦池。

林素梅說，目前印出樣本，盼能出版繪本，代表學習生涯歷程，也保留鹽埔經典飲食文化，孩子們透過書本講述，從學習者變成文化傳承者、藝術文化教導者。繪本封面，繪製鹽埔福樹宮是鹽埔信仰中心。

鹽埔國中校長陳寶郎說，108課綱素養導向學習，要與生活連結，傳家好菜的連結讓學生不只連結生活，連結老中青三代情感，呼應自發，互動、共好精神，引起學生學習興趣，學習才會長久。

探索家鄉好味道，屏東縣鹽埔國中美術老師林素梅（右一）跨領域課程，學生們訪談家人畫出家常菜，整理為飲食文化繪本，再與家政老師合作，讓學生們將家常菜製作出來，跟同學們分享。記者劉星君／攝影
探索家鄉好味道，屏東縣鹽埔國中美術老師林素梅（右一）跨領域課程，學生們訪談家人畫出家常菜，整理為飲食文化繪本，再與家政老師合作，讓學生們將家常菜製作出來，跟同學們分享。記者劉星君／攝影
探索家鄉好味道，屏東縣鹽埔國中美術老師林素梅跨領域課程，學生們訪談家人畫出家常菜，再與家政老師合作，讓學生們將家常菜製作出來，跟同學們分享。圖／鹽埔國中提供
探索家鄉好味道，屏東縣鹽埔國中美術老師林素梅跨領域課程，學生們訪談家人畫出家常菜，再與家政老師合作，讓學生們將家常菜製作出來，跟同學們分享。圖／鹽埔國中提供
探索家鄉好味道，屏東縣鹽埔國中美術老師林素梅跨領域課程，學生們訪談家人畫出家常菜，再與家政老師合作，讓學生們將家常菜製作出來，跟同學們分享。圖／鹽埔國中提供
探索家鄉好味道，屏東縣鹽埔國中美術老師林素梅跨領域課程，學生們訪談家人畫出家常菜，再與家政老師合作，讓學生們將家常菜製作出來，跟同學們分享。圖／鹽埔國中提供
探索家鄉好味道，屏東縣鹽埔國中美術老師林素梅跨領域課程，學生們訪談家人畫出家常菜，再與家政老師合作，讓學生們將家常菜製作出來，跟同學們分享。圖／鹽埔國中提供
探索家鄉好味道，屏東縣鹽埔國中美術老師林素梅跨領域課程，學生們訪談家人畫出家常菜，再與家政老師合作，讓學生們將家常菜製作出來，跟同學們分享。圖／鹽埔國中提供

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