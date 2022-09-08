台中富春國小附設幼兒園中秋闖關活動 吳剛和玉兔都來

中市豐原富春國小附設幼兒園今天辦歡樂中秋節闖關活動，師生同樂，小朋友在各項闖關遊戲中，認識中秋節傳說中的后羿、吳剛和玉兔，寓教於樂。

校內「稚齡童軍團」服務員劉淑芬、徐旻祺、莊喻雯、江仁誠、林宜樺、郭靜芳、何韋靜、林依頻、劉卲慈擔任關主與專業影像攝影師，布置「中秋剝柚趣」、「吳剛伐桂」、「后羿射太陽」、「玉兔跳跳跳」4個精彩好玩的闖關區。

富春國小校長李秀櫻表示，因應防疫策略，這次無法邀請家長無法進入校園共襄盛舉，因此將中秋節慶祝活動，改以闖關型式舉行，讓幼生們得以在節慶闖關活動之中與傳說故事進行連結。

富春國小老師嚴之彤說，藉由稚齡童軍服務員幹部群擔任關主，以豐富活潑的活動帶領技巧，導引幼生們進行歡樂佳節的闖關體驗，感受本國傳統節慶溫馨氛圍，以達成有效的教學實質效果。