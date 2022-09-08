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「關山積雪」見證忘年之誼 故宮南院中秋新展書畫國寶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
明 王寵 詩帖。圖 ／故宮南院提供
明 王寵 詩帖。圖 ／故宮南院提供

秋節連假明天登場，閑賞水墨丹青最相宜。故宮南院「翰墨空間-故宮書畫賞析」新展出明代國寶文徵明〈關山積雪圖〉，以及宋代米芾〈書尺牘〉、明代石芮〈軒轅問道圖〉、祝允明〈書祖允暉慶誕記〉、王寵〈詩帖〉等4件重要古物，共31組件作品，展期至12月4日止。

〈關山積雪圖〉為文徵明贈與忘年之交王寵之作。兩人於1528年冬日同遊江蘇上方山楞伽寺，美景當前，王寵取紙求畫，文徵明歷時5年才完成。畫中群山飛雪，千峰失翠，然而微青的山石及幾株紅樹又帶來一絲生機；山徑中時隱時現的騎馬紅衣人，彷彿導引觀眾同遊寒山。

王寵才華洋溢，與文徵明及祝允明並稱「吳中三家」。〈詩帖〉為王寵少見的草書作品，用筆俐落，起伏明顯，帶有獨特的生澀趣味；〈書祖允暉慶誕記〉為祝允明祝賀友人生日之作，全作楷、行、草夾雜，融合晉唐嚴謹、宋代放逸與元代秀美的書風，顯現祝允明廣博書學及明代書法發展多樣性。

中國書畫多以白色為底，而以彩紙作畫呈現出不同視覺體驗。本次選展清代詞臣畫家蔣廷錫〈畫群芳擷秀〉冊，便是選用12種加工精緻色箋紙繪製折枝花卉，對幅搭配康熙皇帝題詩，繪彩與色箋對比強烈，給人繽紛清麗之感，同時也展現了畫家駕馭不同性質箋紙高超能力；另一（傳）唐韋偃〈雙騎圖〉則由喜愛仿古創新的乾隆皇帝，以花草或吉祥紋飾描金裝飾的色箋重組裝裱，帶來視覺上的新風貌。

此外，故宮近年與知名品牌聯名推廣文物之美，2023桌曆即安排Snoopy帶領觀眾一遊〈關山積雪圖〉如玉筍般的山峰及雪景；另選展清代宮廷畫家張廷彥〈中秋佳慶〉，作為秋節月圓人團圓的祝福。

傳唐 韋偃 雙騎圖。圖 ／故宮南院提供
傳唐 韋偃 雙騎圖。圖 ／故宮南院提供
清 張廷彥 中秋佳慶軸。圖 ／故宮南院提供
清 張廷彥 中秋佳慶軸。圖 ／故宮南院提供
明 祝允明書祖允暉慶誕記。圖 ／故宮南院提供
明 祝允明書祖允暉慶誕記。圖 ／故宮南院提供
文徵明關山積雪。圖 ／故宮南院提供
文徵明關山積雪。圖 ／故宮南院提供
宋十二名家法書 米芾書尺牘。 圖 ／故宮南院提供
宋十二名家法書 米芾書尺牘。 圖 ／故宮南院提供

故宮南院 生日

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