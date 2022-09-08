2小時淹沒的藝術 八里快閃沙雕「消失的病毒」17日登場

八里城市沙雕展是新北著名活動，今年已邁入第五屆，而當中重頭戲的「快閃沙雕」將於17日登場，將在八里左岸公園旁沙灘一展「消失的病毒」作品的堆沙、夯沙、逐漸雕刻成形，最後再隨著河水漲潮淹沒的完整過程，感受精彩且具突破性的作品呈現。

新北高灘處108年首創的快閃沙雕以「消失的冰原」為主題，提倡全球暖化逐年嚴重，應節能減碳愛地球，接著繼109年的快閃沙雕以「消失的海翁」為題呼籲愛護海洋生態，活動不但廣受市民朋友的喜愛，在網路社群亦受到熱烈回響。

高灘處代理處長張修銘表示，配合近年情況，今年將以「消失的病毒」為發想，製作長約5米且為病毒外型的沙雕，並透過海水漲潮後淹沒病毒意象的沙雕，藉此傳達防疫的重要性，也期望疫情能盡快度過、回到原本無所擔憂地自在生活步調。

高灘處說，該座沙雕預計9月17日上午7時30分左右開始夯沙，9時左右開始雕刻，預計下午2時左右雕塑完成，根據當天的潮汐預報，將於下午3時51分河水滿潮而完全淹沒消失，呈現正在消失的病毒，歡迎民眾一起觀賞病毒隨著大海一分一秒的吞噬消失。

策展藝術總監陳坤田表示，快閃沙雕對沙雕師而言是個親近大自然並與其合作的最佳機會，製程利用河水退潮時快速創作雕刻，且必須在漲潮前完成，平時沙雕師雕刻一座沙雕可能需要5天，但本次必須在5小時內創作完成，是個極為精彩且具突破性的挑戰。