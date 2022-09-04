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北台家扶辦高中成長營 從活動中認識自己和各職業
北台中家扶中心昨天和今天在東勢區雄鷹體驗活動園區，舉辦2022高中成長營活動，由家扶之友會的志工以職涯探索為主題，設計一系列關卡，讓高中生從認識自己開始，進而認識各項職業類別。
今天第二天職業咖啡館中，透過職業咖啡館的活動設計，讓成員可直接跟各行各業代表的桌長互動，分享及討論工作真實樣貌，有軍旅業、餐飲業、傳統製造業、金融保險、美容美髮及文創藝術等職業類別，了解各職業中的酸甜苦辣，也邀請陸軍步兵302旅的軍官們在活動中介紹軍職相關工作內容、福利，並設計不同軍種辨識活動及體驗戰鬥個裝，還有塗抹偽裝膏於臉上等動態性活動。
「小耀」升高中時，選擇讀高職電子商務科，現已高三，他仍對未來懵懵懂懂，得知這次有職涯高中營活動，報名參加活動後，他說最大收穫是知道什麼類型工作是適合自己的，更確定自己朝商務處理領域努力。
北台中家扶中心主任劉正文表示，教育是翻轉家庭困境的最佳途徑，也思索到有些高中生對生涯規劃的茫然，期望透過社工直接提供服務過程或營隊活動舉辦等方式，讓學生們有思索自己未來的機會。
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