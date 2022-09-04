聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆女中規畫「基隆遊憶思」特色課 率學生走讀在地

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
「基隆遊憶思」是基隆女中特色課程，課程除了靜態授課外，也同步規畫走出教室，體現「行萬里路勝讀萬卷書」的精神。圖為和平島文史地質踏查。圖／教育部提供
「基隆遊憶思」是基隆女中特色課程，課程除了靜態授課外，也同步規畫走出教室，體現「行萬里路勝讀萬卷書」的精神。圖為和平島文史地質踏查。圖／教育部提供

基隆女中推動「文藝女中、在地關懷」，規畫學校特色課程與亮點課程、學生自主學習與多元學習表現及活動。其中，「基隆遊憶思」在歷史科教師的帶領下，由在地文史工作專業人員進行實際及詳細地導覽，安排學校周邊田寮河走讀，訓練學生的表達力與現場解說能力，有助於提升學生關懷基隆在地歷史，充實課本以外的知識內涵。

「基隆遊憶思」是基隆女中特色課程，課程除了靜態授課外，也同步規畫走出教室，體現「行萬里路勝讀萬卷書」的精神。該校也在課堂中長期融入行動研究、實察課程與加深加廣探究的精神，符合新課綱理念的素養、探究、實作等各種面向，期望能培養學生關懷鄉土、認識鄉土、進而了解社區問題並思考解決之道。

基隆女中表示，學校整合內外部資源，在社會科教師帶領下，將主題圍繞於基隆的自然、人文、產業、文化、宗教與族群，除了弘揚在地特色外，更奠定學生對於「地方學」的學習基礎，配合鄉土實察課程，進行地形、地質、信仰、廟宇、砲台、史蹟等探究活動，厚實學生鄉土學習的提問力與素養力。

不只學生在課程中共學，基隆女中也說，學校也積極發展校內教師專業學習社群，透過各科教師社群共備討論與課程實務研發，達成課程與教學滾動式修正與改善的精進目標。

基隆 萬里

延伸閱讀

颱風軒嵐諾帶來豪雨 基隆河員山子分洪堰啟動

軒嵐諾災情！基隆、北海岸、東北角近3000戶停電 上午724戶尚未復電

軒嵐諾大雨挹注 基隆緊張水情得以緩解

颱風帶來上游豐沛雨量 林右昌：基隆缺水逐步解除警報

相關新聞

基隆女中規畫「基隆遊憶思」特色課 率學生走讀在地

基隆女中推動「文藝女中、在地關懷」，規畫學校特色課程與亮點課程、學生自主學習與多元學習表現及活動。其中，「基隆遊憶思」在...

嘉縣大同國小參與亞太兒童會議 共商海島國家暖化衝擊

亞太兒童會議（APCC）每年7月於日本福岡市舉辦，至今已辦理34屆，本次會議以亞太地區環境教育議題為主軸，討論因全球暖化...

防在地學生外流衝擊招生 新北21所國中推教育實驗課程

新北長期存在國中跨區就讀情況，衝擊在地國中招生，民代建議並舉例，興辦實驗國中或特色班級可吸引學生，辦理後的確使新生數持續...

建研會首辦新住民子女助學金 嘉縣27名學生獲獎

為鼓勵新住民子女勤勉向學，中華民國工商建設研究會中區聯誼會（建研會），今年特別設置「用愛培力建研之子」新住民子女助學金，...

校園會客室／歹囝變暖師 吳自輝不貼孩子標籤

上課日的清晨六點半，達觀國中小學學務主任吳自輝已提前到校迎接學生。吳自輝投入照顧逆風少年數十年，源自於也曾年少輕狂，出身...

防學生外流 新北21校推實驗課程

新北市幅員廣大，再加上多個行政區緊鄰台北市，不少家長在孩童國小畢業後選擇跨區就讀，造成在地國中招生數比國小畢業生少的弔詭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。