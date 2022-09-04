基隆女中規畫「基隆遊憶思」特色課 率學生走讀在地

基隆女中推動「文藝女中、在地關懷」，規畫學校特色課程與亮點課程、學生自主學習與多元學習表現及活動。其中，「基隆遊憶思」在歷史科教師的帶領下，由在地文史工作專業人員進行實際及詳細地導覽，安排學校周邊田寮河走讀，訓練學生的表達力與現場解說能力，有助於提升學生關懷基隆在地歷史，充實課本以外的知識內涵。

「基隆遊憶思」是基隆女中特色課程，課程除了靜態授課外，也同步規畫走出教室，體現「行萬里路勝讀萬卷書」的精神。該校也在課堂中長期融入行動研究、實察課程與加深加廣探究的精神，符合新課綱理念的素養、探究、實作等各種面向，期望能培養學生關懷鄉土、認識鄉土、進而了解社區問題並思考解決之道。

基隆女中表示，學校整合內外部資源，在社會科教師帶領下，將主題圍繞於基隆的自然、人文、產業、文化、宗教與族群，除了弘揚在地特色外，更奠定學生對於「地方學」的學習基礎，配合鄉土實察課程，進行地形、地質、信仰、廟宇、砲台、史蹟等探究活動，厚實學生鄉土學習的提問力與素養力。

不只學生在課程中共學，基隆女中也說，學校也積極發展校內教師專業學習社群，透過各科教師社群共備討論與課程實務研發，達成課程與教學滾動式修正與改善的精進目標。