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雲林藝術宅急便 「宅配」知名劇團到10鄉鎮巡演

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
明華園戲劇總團原訂9月3日至雲林北港演出劇碼「貓神」，但因颱風外圍環流及強風影響，考量演出品質與觀賞安全將延期到10月23日。圖／雲林縣政府提供
明華園戲劇總團原訂9月3日至雲林北港演出劇碼「貓神」，但因颱風外圍環流及強風影響，考量演出品質與觀賞安全將延期到10月23日。圖／雲林縣政府提供

雲林縣推出10場「藝術宅急便」下鄉巡演活動，7月起開跑至11月，邀集紙風車兒童劇團、明華園戲劇總團等多類型知名演出團體，至北港、水林、大埤及莿桐等鄉鎮巡迴演出，縣長張麗善今天主持宣傳活動時說，盼將文化藝術帶進鄰里，提升偏鄉藝文資源與生活藝術品味，活動全程免費開放入場。

張麗善說，近3年受疫情影響，許多藝文演出不得不暫停，表演工作者也被迫停擺，目前疫情緩和，透過此次下鄉希望展現對藝文的重視，觀眾可透過欣賞演出，心靈獲得紓解。

張麗善表示，此次囊括兒童戲劇、馬戲雜耍、管弦樂、國樂、搖滾音樂等超過5種不同形式表演，現已演出3場次，9月4、18及24日晚上7點「廖文和布袋蝶、雲火INFERNO火舞團」、「台北青年管樂、蔦松藝術高中、Dancelife」、「小丑默劇團、泡泡奇蹟」分別在二崙夜市、水林通天府、大埤公所前廣場演出。

文化觀光處說，因颱風外圍環流及強風影響，考量演出品質與觀賞安全，9月3日晚上7點北港糖廠對面廣場「明華園戲劇總團」演出劇碼「貓神」延至10月23日，時間地點不變。

其餘場次包括10月15、23日及11月13日晚上7點的「創造焦點馬戲、森森不息街頭劇場」、「小青蛙兒童劇團、捌樓小吉他」、「采風樂坊、林品中Danny」如期在莿桐夜市、台西國小與口湖福安宮舉辦。

雲林縣「藝術宅急便」下鄉巡演活動至今已進行3場，獲得熱烈迴響，後續還有7場次接棒演出。記者陳苡葳／攝影
雲林縣「藝術宅急便」下鄉巡演活動至今已進行3場，獲得熱烈迴響，後續還有7場次接棒演出。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天主持「藝術宅急便」宣傳活動。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天主持「藝術宅急便」宣傳活動。記者陳苡葳／攝影

張麗善 疫情

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