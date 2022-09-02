雲林藝術宅急便 「宅配」知名劇團到10鄉鎮巡演

雲林縣推出10場「藝術宅急便」下鄉巡演活動，7月起開跑至11月，邀集紙風車兒童劇團、明華園戲劇總團等多類型知名演出團體，至北港、水林、大埤及莿桐等鄉鎮巡迴演出，縣長張麗善今天主持宣傳活動時說，盼將文化藝術帶進鄰里，提升偏鄉藝文資源與生活藝術品味，活動全程免費開放入場。

張麗善說，近3年受疫情影響，許多藝文演出不得不暫停，表演工作者也被迫停擺，目前疫情緩和，透過此次下鄉希望展現對藝文的重視，觀眾可透過欣賞演出，心靈獲得紓解。

張麗善表示，此次囊括兒童戲劇、馬戲雜耍、管弦樂、國樂、搖滾音樂等超過5種不同形式表演，現已演出3場次，9月4、18及24日晚上7點「廖文和布袋蝶、雲火INFERNO火舞團」、「台北青年管樂、蔦松藝術高中、Dancelife」、「小丑默劇團、泡泡奇蹟」分別在二崙夜市、水林通天府、大埤公所前廣場演出。

文化觀光處說，因颱風外圍環流及強風影響，考量演出品質與觀賞安全，9月3日晚上7點北港糖廠對面廣場「明華園戲劇總團」演出劇碼「貓神」延至10月23日，時間地點不變。