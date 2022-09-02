智泰大手筆投注2千4百萬元 與環球科大合作培育人才

國內AI人工智慧科技大廠智泰科技公司和雲林環球科技大學攜手合作，成立雲林「VisLab AI人才培訓中心」，並捐贈高達2400萬元的VisLab-AI圖像辨識軟體，今天由智泰董事長許志青與校長沈健華共同主持在捐贈暨揭幕儀式，這也是環球科大近年來最大手筆也是最重要的產學合作案，將致力協助推展AI人工智慧教育及人才培訓。

校長沈健華表示，「VisLab AI人才培訓中心」是順應世界潮流發展所需，感佩智泰科技無私的捐贈，將AI軟體工具推廣到雲林，攜手發展數位教育到偏鄉，善盡企業社會責任。

沈健華指出，環球科大今年開始致力推動AI學程，先前即敦聘在人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）領域極具知名度的東京工藝大學徳山喜政教授到校任教，展現精進AI、VR的辦學特色，此次又獲得智泰科技公司捐贈VisLab-AI軟體，攜手成立「VisLab AI人才培訓中心」，讓環球科大的AI教學及人才培育如虎添翼，更上一層樓。

沈健華感謝智泰科技董事長許志青關懷雲林教育，並多次與校暢談AI人工智慧的教育理念，為讓學生擁有無負擔的學習AI環境，縮短城鄉差距，以實際行動建立培訓中心，協助偏鄉學生有機會學習更高端的實用AI資訊技能，將來翻轉人生，實為環球學生之福。