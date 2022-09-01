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重「創」讀音改了不會念？ 母淚喊：不知道怎麼教小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

教育部時常會修正字詞的讀音版本，由於過去使用教材版本不同，令許多家長看到新字詞、新讀音時，常常會不知道該如何教小孩，不過最新的字詞字義可上教育部《重編國語辭典修訂本》查詢。

有名家長在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，小孩開學後，所學習到的國文課內容，其中課文中「重創」的「創」，記得過去讀音為創（ㄔㄨㄤˋ）四聲，現在則被修正為創（ㄔㄨㄤ）一聲，令她直呼「不知道要怎麼教孩子了」。

家長PO出孩子的課文內容，重創的創念為一聲。圖擷自臉書爆廢公社
家長PO出孩子的課文內容，重創的創念為一聲。圖擷自臉書爆廢公社

另有網友表示，去查過之後其實蠻合理的，創四聲，意思為：初始、建立，如：開創、創舉；一聲則為：傷害、傷口，如：創傷、重創。

也有網友舉例教育部改讀音相當常見，包括友誼（ーˊ）改成友誼（ーˋ），甚至還有因為讀音習慣問題，原本改過又再改回來的，如：牛仔（ㄗㄞˇ）褲，改牛仔（ㄗˇ）褲後，又改回牛仔（ㄗㄞˇ）褲。

底下網友紛紛留言表示，「很多字念法居然還可以改來改去」、「我都跟我兒子說，你們學的和我們學的都已經不一樣了，我沒辦法教你，所以你上課要認真聽」、「讀音這種東西很主觀，教育部說了算」、「不過這種爭議高的考題根本不會出現在大考中」、「孩子就交給老師教就好」、「以前學破音字，現在說多音字」。

教育部 爆廢公社

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