國小課表驚見課程名「立馬普仁崗」 網傻眼看不懂：谷歌翻譯？

現今國小校園的課程比以往更加多元，不過多樣的課程名稱有時會令人「霧煞煞」。近日有網友在Dcard放上某國小中年級的課表，只見除了國語、數學、美勞、體育等基本科目外，還出現「立馬普仁崗」、「秀馬普仁崗」、「躍馬普仁崗」、「飛馬普仁崗」，大批網友傻眼直呼真的看不懂，還有人以為是原住民語。

網友放上的課表示中英對照，不少人在留言處想盡辦法試圖找出「普仁崗」是不是某種英文翻成中文的音譯，例如Program、Play ground，不過仍無解。接著有中原大學的網友指出，該校有「普仁崗文藝獎」，因此指出原po放上的會不會是與中原大學鄰近的中原國小課表，也得到原po的證實，這才解開了為何是「普仁崗」。

後續也有網友留言解釋這些課程的實際意義，立馬普仁崗School-based education就是校本位課程（配合學生需要、能力、性向及學校現有的優勢，具校本特色的課程）；秀馬普仁崗Reading and art education則是閱讀課或文科課。

飛馬普仁崗International-integration直翻為國際整合，但實際上應該是「類英文課」，因為英文課節數有法定限制，故專門取了另一種名字；躍馬普仁崗IT education則是近年來理科學者強推的資訊科技教育。