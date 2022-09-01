快訊

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

她苦哀買iPad「人生最浪費」 做這2事都用不到…狂勸退眾人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國小課表驚見課程名「立馬普仁崗」 網傻眼看不懂：谷歌翻譯？

聯合新聞網／ 綜合報導
國小課表出現令人看不懂的課程名稱。圖擷自Dcard
國小課表出現令人看不懂的課程名稱。圖擷自Dcard

現今國小校園的課程比以往更加多元，不過多樣的課程名稱有時會令人「霧煞煞」。近日有網友在Dcard放上某國小中年級的課表，只見除了國語、數學、美勞、體育等基本科目外，還出現「立馬普仁崗」、「秀馬普仁崗」、「躍馬普仁崗」、「飛馬普仁崗」，大批網友傻眼直呼真的看不懂，還有人以為是原住民語。

網友放上的課表示中英對照，不少人在留言處想盡辦法試圖找出「普仁崗」是不是某種英文翻成中文的音譯，例如Program、Play ground，不過仍無解。接著有中原大學的網友指出，該校有「普仁崗文藝獎」，因此指出原po放上的會不會是與中原大學鄰近的中原國小課表，也得到原po的證實，這才解開了為何是「普仁崗」。

後續也有網友留言解釋這些課程的實際意義，立馬普仁崗School-based education就是校本位課程（配合學生需要、能力、性向及學校現有的優勢，具校本特色的課程）；秀馬普仁崗Reading and art education則是閱讀課或文科課

飛馬普仁崗International-integration直翻為國際整合，但實際上應該是「類英文課」，因為英文課節數有法定限制，故專門取了另一種名字；躍馬普仁崗IT education則是近年來理科學者強推的資訊科技教育

Dcard

延伸閱讀

興達漁市導航亂報？看板提醒路不通 網友實測硬闖嚇：一直鬼打牆

豪宅英語不及格！開大燈翻「Open Car Light」網嘲：雙語教育失敗

0056賺股息賠價差...領到股利該怎用？ 網：配息就是為了留住股東

影／女子街頭拉扯…紐約警一拳重擊打臉撞地 網全炸鍋

相關新聞

地球科學奧賽傳捷報 我代表隊摘2金5銀1銅、國際排第4

台灣參加第15屆國際地球科學奧林匹亞競賽傳來捷報，在34個國家、204名參賽學生當中，我國8名代表參賽學生總計獲得2金5...

疫情升！嘉縣提早開學1周 累計逾4百名幼兒學生染疫停課

新冠疫情升溫，BA.5病毒株來勢洶洶，嘉義縣配合10月承辦全民運，上月提前一周開學，縣府教育處統計，開學累計至今，共46...

國小課表驚見課程名「立馬普仁崗」 網傻眼看不懂：谷歌翻譯？

現今國小校園的課程比以往更加多元，不過多樣的課程名稱有時會令人「霧煞煞」。近日有網友在Dcard放上某國小中年級的課表，只見除了國語、數學、美勞、體育等基本科目外，還出現「立馬普仁崗」、「秀馬普仁崗」、「躍馬普仁崗」、「飛馬普仁崗」，大批網友傻眼直呼真的看不懂，還有人以為是原住民語。

屏縣推新一波美感聯絡簿 開啟學童每天的美感學習體驗

讓美學融入學習與生活，屏東縣府從110學年度發行「屏東特色Ｘ學生特性」為基礎元素的國小美感聯絡簿，111學年度推出新一波...

友善教育環境 屏縣小一新生報到率連2年超過9成

新學年展開，屏東縣府教育處統計發現，國小新生近兩年報到率超過9成，教育處指出，雖無正式委託專家學者研究，經觀察瞭解，研判...

嘉市文雅國小迎新用這德國習俗 新生樹上取「入學筒」

嘉義市文雅國小今天舉辦迎新，50名新生從樹上摘下寫自己名字的「入學筒」，這項源自德國的傳統習俗，裡面還放10樣家長會提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。