龍應台首部長篇小說搬上舞台 「大武山下」推典藏書盒

龍應台首部長篇小說「大武山下」2020年出版，讓屏東「大武山」成為文學地景，也啟發藝術家的接力創作，現代音樂影像劇場《緣那麼淺，愛那麼深──幾個瘋狂書迷的大武山下之旅》即將於南國音樂節盛大演出。

為慶祝龍應台作品搬上舞台，時報出版量身打造《大武山下繽紛世界：小說啟發音樂影像劇場紀念套組》限量五件典藏盒裝組，即日起於全台網路與實體書店上市。

《大武山下》敘述一個身心脫臼的作家返回故鄉小鎮，命運般邂逅了14歲的少女「小鬼」，兩人一同踏上大武山古道的神祕旅程，不僅探觸土地、植物、動物的生命歷史，也逐步解開塵封多年的謀殺真相，最終有機會找到身心歸位的方向。

作詞人鍾永豐、作曲家張玹、導演黃郁晴浸淫《大武山下》書中文字，啟發了對地景、生活、音樂、影像與詩的無盡延伸想像，因而為少女小鬼創作全新的音樂影像劇場。《緣那麼淺，愛那麼深》將於10月8、9日的南國音樂節，假屏東演藝廳音樂廳盛大演出，親身感受龍應台文學的視聽之美。

時報文化規畫的紀念套組中，有一本簡易的博物學別冊《植物有記憶，動物有靈魂：大武山下博物世界》，循著小說章節線索，圖鑑式的介紹台灣特有的原生動植物生命。

時報表示，寫作時，龍應台邊查找資料邊做的塗鴉筆記，充滿自成一派的手感趣味，這次也從其塗鴉筆記中精選了六張塗鴉搭配小說金句作為明信片。電繪是作家70歲後的藝術實踐，她用畫畫演繹心中的感受，特別繪製了一幅書中「52赫茲」深海鯨魚的海報，祝福讀者能在畫作中聆聽自己心聲的流動，且為書迷客製化專屬的繽紛口罩。以上四件物品和《大武山下》小說平裝本，全部收納於精美書盒中。