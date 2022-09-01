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珍重再見！ 在地經營30年 金石堂台南一店都更結束營業

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
金石堂台南一店因都更將於10月30日結束營業。圖／金石堂提供
金石堂台南一店因都更將於10月30日結束營業。圖／金石堂提供

位於台南火車站旁、中山路上的金石堂台南一店，在地經營30年，是許多台南學子的青春回憶。金石堂今天表示，原址因應都市更新計畫將拆除，金石堂台南一店預計將於10月30日結束營業。

金石堂台南一店店長表示，隨著所在地區將進行都市更新，原在商業大樓內的多數店家早已陸續拆遷關店，只剩金石堂與少部分店家堅持至今。但如今到了不得不和台南愛書人說再見的時刻了。

即日起至10月30日，金石堂台南一店全店出清特賣，全館圖書與文具禮品商品79折，萬本回頭書6本500元。此外金石堂也祭出了感恩回饋——為感謝台南市中西區當地居民，週末與中秋國慶連假，居民憑身分證件結帳滿千元可現折100元。

台南 金石堂 都市更新

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