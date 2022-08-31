開學新氣象！ 苗栗縣啟明國小彩虹跑道與中央廚房啟用

昨天開學日，通霄啟明國小迎來了全新的彩虹跑道、校門口3D海洋意象與全新的中央廚房！新跑道有如彩虹，校門階梯變成3D海洋意象彩繪，充滿美學亮點；中央廚房則可提供通霄、西湖、後龍共九所國中小學1535份的營養午餐。

啟明國小的彩虹跑道，由立委陳超明、賴香伶爭取，體育署與苗栗縣政府共補助611萬，其中苗縣府補助周邊工程及通道改善110萬；同時，苗栗縣議會副議長李文斌也協助學校爭取動線安全改善經費37萬，學校的門面變成3D海洋意象的彩繪，讓人有不同的視覺感受。

校長趙文德說，該校目前有國小學生120位、幼兒園32位學童，操場彩虹跑道去年歷經9次流標，今年初才順利發包，6月底完工後測試無虞，200米跑道材質採用橡膠合成，符合國際賽事標準，預估可使用20年。