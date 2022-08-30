魯賓斯坦鋼琴大賽銀獎得主林易 返鄉任教北市大音樂系

「我對教育非常有興趣，我崇拜的鋼琴家都曾從事音樂教育。」魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀獎得主林易在國際舞台打拚十多年，今年毅然返鄉投身音樂教育，獲聘為台北市立大學音樂系專任助理教授。「返回台灣是一件很大的決定，翻開我人生的下一個篇章。」他表示，未來會一邊教學、一邊繼續巡迴國際演奏。

林易是繼去年二月小提琴家林品任宣布擔任國立台北教育大學音樂系專任助理教授之後，第二位返鄉投入大專音樂教育的國際級音樂家。林易畢業自寇蒂斯音樂學院，茱莉亞音樂學院等名校，2012年拿到美國CAG國際音樂大賽首獎，也在范克萊本國際鋼琴大賽拿到評審團主席特別獎，2014年攻頂魯賓斯坦國際鋼琴大賽拿回銀牌，成為職業演奏家。

林易表示，南韓很早就有國際音樂家返鄉投身音樂教育、為家鄉學子打造國際級音樂環境的傳統，期待台灣也可以慢慢形成這樣的環境。他希望透過自己的人脈與國際網絡，為台北市立大學音樂系帶來更多國際交流的機會。

林易指出，在台灣，他碰到許多有天分和潛力的學生對國際舞台有夢想，但受限環境無法在國高中出國學習，選擇在台灣就讀大學。他希望能培育並帶領這些懷抱夢想的學子圓夢，得到國際的認可與發展。

返鄉的另一個原因是父母。林易透露，自己小四就出國留學，而父母都留在台灣。他身為獨生子，希望返台陪伴年邁的雙親。

台北市立大學校長邱英浩表示，北市大創校超過百年，培養過許多音樂家，如台灣歌謠之父、「望春風」作曲者鄧雨賢便是台北市立大學校友。

台北市立大學音樂系主任陳冠宇表示，林易加入之後，北市大音樂系鋼琴專任教師共有六位。以林易的國際經驗，相信能為音樂系開拓更多國際連結與視野，也讓北市大音樂系成為孕育本土學子邁向國際舞台的搖籃。