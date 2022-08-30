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竹縣嘉豐國小第一期校舍完工 首屆迎10班新生

中央社／ 新竹縣30日電

因應竹北市東區學生超額問題，新竹縣政府去年興建嘉豐國小，第一期校舍工程竣工啟用，縣長楊文科今天表示，目前招收第一屆新生共10班，全區校舍預計在民國113年完工。

楊文科今天前往視察嘉豐國小新生入學的情形，並查看校舍等硬體設備，他說，嘉豐國小在8月25日就拿到使用執照，經校方努力布置好教室，也清潔乾淨。

楊文科指出，為讓孩子安心上課，校舍用圍籬隔開正在興建的第二期工程，同時也設立空氣品質監測器以及手持式噪音感應器，確保學童不受干擾。嘉豐國小校舍全數興建完成後，共有60個班級，預定在113年完成。

新竹縣政府教育局提供新聞資料指出，嘉豐國小去年開工，全區工程採分期興建的方式，雖面臨鋼筋等原物料價格上漲，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，工班人力等困難逐一克服後，嘉豐國小第一期工程已在本月10日完工，並取得使用執照，招收第一屆新生共10班。

教育局指出，嘉豐國小全區校舍預計在民國113年完工，目前在施工區域與教學區之間皆已架設圍籬，避免學生接近施工區域。此外，也已裝設完成校內監視設備，並將透過警衛人力及保全設施管理門禁，維護校園安全。

楊文科 新竹 教育局

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