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久違實體課！彰化開學請來魔術師、泡泡達人 學童嗨翻

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
花壇文祥國小開學日安排小一新生為家長穿襪，表達對家長的感謝。圖／文祥國小提供
花壇文祥國小開學日安排小一新生為家長穿襪，表達對家長的感謝。圖／文祥國小提供

今天開學，彰化各校使出渾身解數迎接新生，消除小一新生開學首日的緊張感，彰化市信義國中小邀請專業的魔術師到各班巡迴表演，芬園文德國小請來泡泡達人，讓學童嗨翻天，花壇文祥國小則派出人偶迎新，相當熱鬧。

彰化縣共有174所國小，向彰化警察局提出護童專案申請學校共有123所，今年全縣出動了174名警力及129名民力，在國小校門口及周邊道路執行護童專案，讓第一天開學日周遭交通順暢、學童安全入校。

文祥國小過去為迷你小校，今年已是第二年有2班小一新生，學校辦學受肯定，學生人數逐漸增加，校長吳世宏說，一年級新生曾經只有5人，學校人數少仍安排多元社團活動，也逐漸受到肯定，去年新生已有33人，首度拆成兩班，今年42人，全校達159人。

文祥國小今天安排新生DIY製作棉花糖，也為陪同的家長進行搥背、穿襪儀式，感謝父母的照顧，吳世宏表示，學生人數多之後，許多活動安排也要調整，但不變的是希望提供多元的課後課程與社團活動，經費大都來從小額募款累積，也有家長的支持。

文德國小為了讓新生有難忘開學日並迎接久違的實體課，邀請魔幻泡泡達人展開泡泡趴，泡泡達人將大大小小的泡泡將學童包起來、有的是泡泡中有泡泡，讓學生驚喜連連，也結合祖父母節，由新生學童為家長們穿襪，代表孩子自主成長，為自己負責的開始。

文德國小是彰化的最高學府，過去新生數最少曾只有4人，校長李政穎說，今年新生有24人，全校126人，大部份來自員林，也有草屯、彰化、社頭等外鄉鎮學生，家長認同學校辦學，將孩子送到學校。

花壇文祥國小開學日安排小一新生為家長穿襪，表達對家長的感謝。圖／文祥國小提供
花壇文祥國小開學日安排小一新生為家長穿襪，表達對家長的感謝。圖／文祥國小提供
彰化芬園文德國小今天開學日邀請魔幻泡泡達人展開泡泡趴。圖／文德國小提供
彰化芬園文德國小今天開學日邀請魔幻泡泡達人展開泡泡趴。圖／文德國小提供
彰化芬園文德國小為了讓新生有難忘開學日並迎接久違的實體課，邀請魔幻泡泡達人展開泡泡趴。圖／文德國小提供
彰化芬園文德國小為了讓新生有難忘開學日並迎接久違的實體課，邀請魔幻泡泡達人展開泡泡趴。圖／文德國小提供

德國 祖父母節

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