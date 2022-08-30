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中山大學攜國中小學生共構高雄故事 漫畫轉譯在地特色

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學西灣學院規畫專屬青少年的漫畫工作坊「這夏畫／話很多 2.0」，教學員從線條、色彩到故事起承轉合，以漫畫轉化高雄物產與特色。圖／中山大學提供
中山大學西灣學院規畫專屬青少年的漫畫工作坊「這夏畫／話很多 2.0」，教學員從線條、色彩到故事起承轉合，以漫畫轉化高雄物產與特色。圖／中山大學提供

中山大學西灣學院USR計畫團隊以漫畫做為文化轉譯工具，攜手金漫獎作者陳小雅「有橋漫畫工作室」，規畫專屬青少年的漫畫工作坊「這夏畫／話很多 2.0」。參加的國中小學生，從線條、色彩到故事起承轉合，循序漸進轉化高雄物產與特色，創造花枝人、芋頭姊、香蕉哥可愛人物，還將圖書館和古蹟擬人化！

學員們來自興仁、福誠、五甲、翠屏國中，以及前鎮、紅毛港、鎮昌、楠陽、陽光、大東、五權、明正、內惟、漢民、東光等國小。

工作坊由USR計畫「教育知識在地化與實踐場域全球化：由高雄舊港新灣出發」推動，講師在引導學員發想前鎮特色或高雄物產的過程中，除了輕軌、捷運、八五大樓、圖書館與古蹟等建築物及硬體建設，農漁產品如花枝、花枝丸、芋頭與香蕉也納入腦力激盪，更有學員拆文解字，讓「前」字化身三個人物，相互比拚誰才是真正的「前鎮」，想像力十足！

有橋漫畫工作室負責人陳小雅表示，希望孩子在自己的家鄉、不用跑太遠，就可以有很好的漫畫課程可以上！她是2012年金漫獎漫畫新人獎佳作得主，近期創作《四個初夏的藍天：虎尾眷村今生》，獲Books from Taiwan列為今年十大漫畫選書，創辦的工作室持續關注地方文化元素轉譯，也積極投入漫畫教學推廣。

西灣學院院長王宏仁表示，2019、2020年都曾舉辦類似活動，今年除了延續計畫精神，邀請專業師資授課，也更細緻地針對青少年設計課程，期許透過不同轉譯工具的示範與運用，由大學端攜手國中小，持續挖掘、探索地方知識，也讓地方知識的學習與體驗更豐富有趣，深化地方學。

講師席加與皮鹿認為，畫畫讓大家更認識這個世界，也培養用不同角度去欣賞世界的樣貌。學員家長也主動回饋，孩子打從心底感謝老師不辭勞累南下來教大家！課程很好玩，老師溫柔有耐心，希望下次再舉辦。

中山大學西灣學院規畫專屬青少年的漫畫工作坊「這夏畫／話很多 2.0」，教學員從線條、色彩到故事起承轉合，以漫畫轉化高雄物產與特色。圖／中山大學提供
中山大學西灣學院規畫專屬青少年的漫畫工作坊「這夏畫／話很多 2.0」，教學員從線條、色彩到故事起承轉合，以漫畫轉化高雄物產與特色。圖／中山大學提供
中山大學西灣學院規畫專屬青少年的漫畫工作坊「這夏畫／話很多 2.0」，教學員從線條、色彩到故事起承轉合，以漫畫轉化高雄物產與特色。圖／中山大學提供
中山大學西灣學院規畫專屬青少年的漫畫工作坊「這夏畫／話很多 2.0」，教學員從線條、色彩到故事起承轉合，以漫畫轉化高雄物產與特色。圖／中山大學提供

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