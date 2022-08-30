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影/台東新生兒比去年增25人 饒慶鈴開學日送小學生乖乖

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
學校做好防疫，學生進入校園時要先量體溫。記者卜敏正／攝影
學校做好防疫，學生進入校園時要先量體溫。記者卜敏正／攝影

今天是開學日，台東縣長饒慶鈴一早到寶桑國小視察校園防疫準備，並詢問小一新生、家長對縣府贈送護脊書包使用狀況，小朋友也開心分享書包內幸運小物；饒慶鈴表示，縣府推動幫助家長育養政策已見成效，台東新生兒到7月底，已比去年增加25個孩子。

台東縣政府為減輕幼童背書包負擔，今年贈送全縣幼兒園應屆畢業生專屬護脊書包，饒慶鈴今天由教育處長林政宏陪同，到寶桑國小視察開學校園防疫，並在校門口歡迎學童，詢問小一新生對新書包感受，和小朋友開心互動、贈送乖乖。

饒慶鈴表示，面對少子化，縣府不僅鼓勵生育，更持續打造安心安全校園環境，包括更新全縣國中小課桌椅、整修校舍、廁所，達成班班有冷氣等，今年也補助全縣國中小23校的校門綠美化設計，用美感校園迎接新學期，讓學校成為孩子最想來的地方。

饒慶鈴說，為了孩子的學習成長與健康，特別贈送小一新生輕量護脊書包，兼具收納方便且實用性佳，背板更設置反光安全貼條，另有安全哨設計，不僅孩子背得舒適，許多家長也稱讚這是最實用的新生禮物。

「上半年增加25名新生兒！」饒慶鈴強調，縣府推動幫助家長安心育養政策已見成效，今年上半年台東新生兒是逆勢成長，統計至7月底前，已經比去年多了25個孩子，增加的數量雖然不多，但已經看到許多爸爸媽媽，願意在台東生養孩子，這也是對縣府最大的鼓勵。

小朋友和饒慶鈴分享背心書包上學的感想。記者卜敏正／攝影
小朋友和饒慶鈴分享背心書包上學的感想。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴今天上午，到寶桑國小校門口，和家長小朋友打招呼。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴今天上午，到寶桑國小校門口，和家長小朋友打招呼。記者卜敏正／攝影
饒慶鈴今天到校園，送乖乖給小一新生。記者卜敏正／攝影
饒慶鈴今天到校園，送乖乖給小一新生。記者卜敏正／攝影
小朋友和饒慶鈴分享背心書包上學的感想。記者卜敏正／攝影
小朋友和饒慶鈴分享背心書包上學的感想。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴今天上午，到寶桑國小校門口，和家長小朋友打招呼。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴今天上午，到寶桑國小校門口，和家長小朋友打招呼。記者卜敏正／攝影

饒慶鈴 新生兒

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