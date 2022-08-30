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影／高雄21911名小一新生入學 各校出招迎新教如廁禮儀

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市龍華國小開出「輕鬆接軌、五力全開」龍華學習列車GO！讓新生快樂入學。記者徐如宜／攝影
高雄市龍華國小開出「輕鬆接軌、五力全開」龍華學習列車GO！讓新生快樂入學。記者徐如宜／攝影

小學今天開學，高雄市今年國小新生有2萬1911名。龍華國小開出「輕鬆接軌、五力全開」龍華學習列車GO！教新生如廁禮儀。鹽埕區忠孝國小為新生親子拍照，六年後要用在畢業紀念冊上；鳳山區的忠孝國小則由小學姐在「勤學智慧門」寫對聯，祝學弟妹們「生生開心用平板，天天快樂去忠孝」。

龍華國小校長張瑞宜表示，隨著校門口的輕軌逐步完工，輕軌綠帶展開另一種開闊視野，呼應龍華國小校訂課程「E童飛閱世界趣」中的「行好路」課程，學校教孩子認識與探索校園周邊的綠色交通串起城市脈動。

為了幫助小一新鮮人輕鬆接軌「幼-小」生活，龍華國小精心規畫迎新活動，小朋友先踏上「龍華新光大道」，巧手拼輕軌，跟著校訂課程-行好路，搭上學習列車GO。接著再進行闖關體驗活動，從班級與校園愛閱起步走，開啟「讀寫力」。

 化身小小神射手，練習如廁禮儀，打造「健康力」；認識龍華迪士尼，排隊力行「品德力」；透過世界轉轉轉說出通關密語，鏈結「國際力」；輕軌變裝秀，運用數位載具展現「創新力」。如廁也是很重要的一課，廁所禮儀讓小朋友輕鬆在校園度過學習時光。

高雄市鹽埕區忠孝國民小學為迎接新鮮人，規畫相見歡活動。權衡防疫規定及親子需求，所以在校園寬闊室外辦理迎新。學校設計了3個特色活動，先贈送新生粽子包，這是獲得教育部教學金質獎的校訂布藝課程，所延續的特色禮物。

然後由校長、家長會長陪伴新生及家長合影，後續會沖洗出相片護貝，給新生親子留存，並於六年後的畢業紀念冊中編印；學校也鼓勵祖孫三代走入校園，只要新生有爺爺奶奶陪伴，另外再給予小禮物。

新生陳姓小朋友說，要把粽子包當成是零錢包，放著爸爸媽媽給的獎勵。三年級學生蘇耘頡說，常拿出來看小一拍的照片，那時個頭很小且表情很膽小，現在覺得自己長大不少了。

鳳山區忠孝國小的迎新活動，每個小一新生進入到生生用平板闖關的主場前，會先經過學校別出心裁製作，貼有書法對聯的「勤學智慧門」，對聯是由5年級學生阮筱媃書寫。「生生開心用平板，天天快樂去忠孝」，筱媃從小二開始學習書法，曾獲得108、109學年度全國學生美展高雄市中年級組第一名，對聯象徵學姐對學弟妹的祝福。

高雄市龍華國小開出「輕鬆接軌、五力全開」龍華學習列車GO！新生敲響學習鑼。記者徐如宜／攝影
高雄市龍華國小開出「輕鬆接軌、五力全開」龍華學習列車GO！新生敲響學習鑼。記者徐如宜／攝影
如廁也是很重要的一課，龍華國小教新生廁所禮儀。圖／鳳山區忠孝國小提供
如廁也是很重要的一課，龍華國小教新生廁所禮儀。圖／鳳山區忠孝國小提供
高雄鳳山區忠孝國小的小一生會進入貼有書法對聯的「勤學智慧門」，對聯由五年級學生阮筱媃書寫「生生開心用平板，天天快樂去忠孝」！圖／鳳山區忠孝國小提供
高雄鳳山區忠孝國小的小一生會進入貼有書法對聯的「勤學智慧門」，對聯由五年級學生阮筱媃書寫「生生開心用平板，天天快樂去忠孝」！圖／鳳山區忠孝國小提供
高雄市龍華國小開出「輕鬆接軌、五力全開」龍華學習列車GO！讓新生快樂入學。記者徐如宜／攝影
高雄市龍華國小開出「輕鬆接軌、五力全開」龍華學習列車GO！讓新生快樂入學。記者徐如宜／攝影

輕軌 親子 小學

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