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大寮運動中心泳力認證 為學生開辦CPR+AED救命術研習班

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市運動發展局與輔英科技大學，在大寮運動中心舉辦水上安全暨游泳能力認證營。圖／高雄市運發局提供
高雄市運動發展局與輔英科技大學，在大寮運動中心舉辦水上安全暨游泳能力認證營。圖／高雄市運發局提供

高雄市運動發展局與輔英科技大學，在大寮運動中心舉辦水上安全暨游泳能力認證營，為學生展開教育部的游泳能力5級認證，從海馬級、水獺級、海龜級、海豚級，一直到最厲害的旗魚級。除了檢測了解游泳能力，並從水中趣味活動中學習水上安全知識與觀念。

高雄市運發局表示， 游泳認證的能力內容，也從水中拾物，蹬牆漂浮、水母漂、仰漂、立泳等水中自救的能力指標設計，繼續到打水前進10公尺、游泳前進25至100公尺等作為分級依據。除了基本的游泳能力，還能同時了解自己在水中的漂浮能力，在水中等待救援的自救能力。

大寮運動中心設游泳達標活動，依據游泳能力，分為5、15、及25公尺的達標距離，不限泳姿，完成就給予完賽證明，讓青少年朋友完成目標的距離後即能取得實體證明，很有成就感。

運發局表示，大寮運動中心平日開放健身房、游泳池、操場，假日開放籃球、排球、羽球、桌球、撞球等五項球場設施；輔英科大校內還有冒險刺激的探索教育園區、現代時尚感十足飛輪有氧、年輕人喜歡的飛鏢教室、專屬的樂齡健康活力中心，以及大人小孩都喜愛的室外游泳池，結合校園休閒健康、護理、高齡長照、物理治療等專業，開設多元推廣課程，舉辦豐富公益體驗活動。

大寮運動中心將於9、10、11月開辦CPR+AED基本救命術研習暨考證班，針對全國高二、高三生，進行8小時的訓練及學術科考試認證，通過後能獲得基本救命術證照。費用只需要300元，含證照費及中午膳食，相關活動公告於大寮運動中心臉書粉絲頁，洽詢電話07-7811151轉2288大寮運動中心服務站。

高雄市運動發展局與輔英科技大學，在大寮運動中心舉辦水上安全暨游泳能力認證營。圖／高雄市運發局提供
高雄市運動發展局與輔英科技大學，在大寮運動中心舉辦水上安全暨游泳能力認證營。圖／高雄市運發局提供

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