屏東家扶暑期營帶領國中生挑戰小百岳 展現互助精神

屏東家扶中心今年暑假期間，帶領受扶助國中生們，挑戰屏東縣小百岳笠頂山，三天兩夜營隊讓學生們認識山林知識，參與50名學生們也挑戰自我，也展現互助團隊精神，一起完成登頂。

屏東家扶中心指出，為讓受扶助兒少走出家門多與人互動，增加休閒娛樂與自我挑戰，暑假舉辦兩場登山體驗營，分別由屏東家扶展愛隊志工、百岳登山老師林啟文帶領50名成員攀爬笠頂山。

家扶中心社工員林宜姿說，營隊共兩梯次均為三天兩夜，帶領成員登山前認識、急救訓練，小隊時間與成員討論新學期新目標，學生們把登山當作目標困難挑戰，即使登山路途濕滑、陡峭，過持中有成員抽筋、摔倒，大家彼此鼓勵、加油打氣，展現互助精神，還有成員提到登山不能放棄，成功登頂的那瞬間更是感動滿滿。

除了登山外，林宜姿說，營隊安排也藉由闖關體驗，融入定向訓練，烹飪、生活自理學習，培養成員問題解決能力，結合法律相關宣導，反霸凌、網路詐騙與兒童人權，課後透過情境提問，讓成員將兒童保護、法律等相關觀念實際運用於日常生活。