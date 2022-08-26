影／基層扎根 南市「小事報」學子探索曾文溪流域

台南市政府文化局今在麻豆總爺藝文中心一連3天辦理「小事報編輯工作營」，有5所曾文溪流域下游小學16名小六學生參加，希望透過「小事報」探索在地風情，讓孩子體驗曾文溪全流域的自然生態與人文特色。

「小事報編輯工作營」，由國立台南藝術大學藝術創作理論研究所長龔卓軍率領團隊策畫，於暑期舉辦小學生編輯工作營，自2019年起至今年已邁入第4屆，帶領學員遊歷在地、記載家鄉，藉由涉獵多元課程與思想啟發，培養刊物編輯專業能力。

今年小事報營隊由親子作家洪淑青及南藝大材質創作與設計系教授龔義昭統籌執行，官田、渡拔、文正、麻豆、安業等5所曾文溪流域下游小學16位小六學生參加。

3天營隊活動將結合「2022 Mattauw大地藝術季」的策展理念，將學習視野拓展至整個曾文溪流域。

台南市政府文化局副局長陳修程、麻豆區長柳世雄、市議員陳秋宏等人上午也到場為小朋友打氣。

陳修程說，本次營隊師資包含多位教授、藝術家、農育家、鄒族獵人老師、教育工作者、竹藝工程師、兒童音樂作詞者等，課程內容涵蓋鄒族文化、竹藝編織、育苗場作業、植物採集、小詩創作等。

探查目標為一日勇闖曾文溪，上至鄒族茶山部落，中游玉井青果集貨地、下游至台南城西（鹿耳門）夢幻湖。

他說，希望透過課程實作、農業教育、流域探查及認識在地植物共學模式，讓小朋友有不同觀看河流方式。營隊期間學員將共同收集曾文溪土、植、竹、水、石，並為5種自然元素寫詩，作品呈現於「2022 Mattauw大地藝術季」小事報主題展場中展出。