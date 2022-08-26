快訊

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

殉職警家屬怒吼廢死團體下地獄 呂捷：路人沒有權力談原諒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／基層扎根 南市「小事報」學子探索曾文溪流域

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府文化局今天在麻豆總爺藝文中心一連3天辦理「小事報編輯工作營」。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局今天在麻豆總爺藝文中心一連3天辦理「小事報編輯工作營」。記者謝進盛／攝影

台南市政府文化局今在麻豆總爺藝文中心一連3天辦理「小事報編輯工作營」，有5所曾文溪流域下游小學16名小六學生參加，希望透過「小事報」探索在地風情，讓孩子體驗曾文溪全流域的自然生態與人文特色。

「小事報編輯工作營」，由國立台南藝術大學藝術創作理論研究所長龔卓軍率領團隊策畫，於暑期舉辦小學生編輯工作營，自2019年起至今年已邁入第4屆，帶領學員遊歷在地、記載家鄉，藉由涉獵多元課程與思想啟發，培養刊物編輯專業能力。

今年小事報營隊由親子作家洪淑青及南藝大材質創作與設計系教授龔義昭統籌執行，官田、渡拔、文正、麻豆、安業等5所曾文溪流域下游小學16位小六學生參加。

3天營隊活動將結合「2022 Mattauw大地藝術季」的策展理念，將學習視野拓展至整個曾文溪流域。

台南市政府文化局副局長陳修程、麻豆區長柳世雄、市議員陳秋宏等人上午也到場為小朋友打氣。

陳修程說，本次營隊師資包含多位教授、藝術家、農育家、鄒族獵人老師、教育工作者、竹藝工程師、兒童音樂作詞者等，課程內容涵蓋鄒族文化、竹藝編織、育苗場作業、植物採集、小詩創作等。

探查目標為一日勇闖曾文溪，上至鄒族茶山部落，中游玉井青果集貨地、下游至台南城西（鹿耳門）夢幻湖。

他說，希望透過課程實作、農業教育、流域探查及認識在地植物共學模式，讓小朋友有不同觀看河流方式。營隊期間學員將共同收集曾文溪土、植、竹、水、石，並為5種自然元素寫詩，作品呈現於「2022 Mattauw大地藝術季」小事報主題展場中展出。

文化局長葉澤山表示，此次營隊將由各校絹印自己隊旗及團服，讓小學生自由印圖案；孩子們圖案清新可愛，包括溪流、小朋友、獵人、農人、竹、稻、松鼠、獵刀、鋤頭、手鋸等，營隊動態及往年參與歷程，歡迎至小事報網頁https://is.gd/SDKgum查詢；臉書粉絲專頁「小事報」及IG「small_things_news」追蹤關注。

台南市政府文化局今天在麻豆總爺藝文中心一連3天辦理「小事報編輯工作營」。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局今天在麻豆總爺藝文中心一連3天辦理「小事報編輯工作營」。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局今天在麻豆總爺藝文中心一連3天辦理「小事報編輯工作營」。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局今天在麻豆總爺藝文中心一連3天辦理「小事報編輯工作營」。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局副局長陳修程說明營隊活動特色。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局副局長陳修程說明營隊活動特色。記者謝進盛／攝影

曾文 台南

延伸閱讀

南市2名休假中派出所長 意外合擒宵小追出另起竊案

殺警案通緝犯被誤報真凶 警署要南市警局調查資訊外洩

台中大業國中迎新生 先從夏令營熱身

暑假步尾聲 敏惠醫專揪南市救國團辦兒童暑期成長營

相關新聞

比暑假作業更重要的事 校長一理由要老師「別懲罰沒交的學生」　

隨著八月走入尾聲，為期兩個月的暑假也將結束，廣大學子們將再次重返校園。面對長期的假期結束，一下子要回歸上學生活，難免會讓人感到不太適應。近來有位日本網友，就分享了過去任職學校曾經做過的一項叮嚀，獲得不少稱讚的聲音。

投入11億8千萬元 三重光榮國小歷經3次改建7月完工

新北市立三重光榮國小歷經3次改建工程，在今年7月終於完工。新北市長侯友宜今天到光榮國小視察校舍改建成果，侯友宜表示，改建...

嘉市復國公幼擴增幼幼班滿招 先辦新生體驗營

公立幼兒園近來也出現招生缺口，嘉義市立復國幼兒園因應需求今年增設幼幼班，依然滿招，昨天先替即將入園就讀的小小新鮮人舉辦「...

基隆中正國小爛跑道 市府：下學期更新

國中小下周開學在即，但基隆中正國小操場跑道及設施損壞慘不忍睹，家長向議員呂美玲陳情，跑道、籃球場龜裂、破損如「貼膏藥」，...

花蓮國中小課後班 每堂調為400元

花蓮縣現行學校課後照顧、課後輔導鐘點費，國小為320元、國中360元，縣府研議後，昨宣布將從111學年度起，同步調高為每...

學習啟蒙號行動書車入列 偏鄉巡迴增至每月32次

新北市立圖書館第4部行動書車「學習啟蒙號」今上午舉行捐贈儀式，新北市文化局長龔雅雯接過國際獅子會300-B1區總監陳賢能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。