比暑假作業更重要的事 校長一理由要老師「別懲罰沒交的學生」　

隨著八月走入尾聲，為期兩個月的暑假也將結束，廣大學子們將再次重返校園。面對長期的假期結束，一下子要回歸上學生活，難免會讓人感到不太適應。近來有位日本網友，就分享了過去任職學校曾經做過的一項叮嚀，獲得不少稱讚的聲音。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「talk_Nobu」近來分享，表示他以前曾經任職的學校校長，在一次暑假結束前的教師會議中，要求全體老師「即使有人沒交暑假作業，也請不要大發雷霆」。

校長進一步指出，雖然學生沒有依規定繳交作業，難免會觸動老師的怒火，但畢竟是開學的第一天，還是希望能夠讓學生能儘量順利過完。只要沒交作業的學生能夠提出具體的補交日期，就應該放寬態度處理。

talk_Nobu更認為，如果開學第一天就懲罰沒交作業的學生，整體的氣氛都會變得很糟糕。況且即使交了作業，也有不少人是臨時抱佛腳趕工完成的，缺乏實際的學習意義。為了改善這個缺失，他決定以開學進行簡單小考的方式來代替暑假作業，既能讓學生快速回到學習狀態，也減輕師生雙方的負擔。

前の職場の校長、夏休み終了前の職員会議で

「明後日から生徒が登校してきます。一つだけお願いです。宿題を出せない生徒を責めないで下さい。先生方が怒る気持ちも理解できます。でも、提出する日を約束したら許してあげてほしいです。初日は元気に来てくれただけで十分としませんか」

とても神だった — のぶ (@talk_Nobu) August 18, 2022

網友們看到也紛紛表示「好讚的作法」、「暑假作業必要性真的應該檢討」、「改成和學生約定何時繳交，也有教他守時的想法在」、「一直告誡學生真的會產生反效果」、「交不出來的常常只是被單方面責罵，並且和『交得出來』的人做比較羞辱而已」、「該好好想清楚做暑假作業的意義是什麼，到底是真的能讓學力上升，還是只是為交而交而已呢」。