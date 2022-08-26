快訊

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

殉職警家屬怒吼廢死團體下地獄 呂捷：路人沒有權力談原諒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比暑假作業更重要的事 校長一理由要老師「別懲罰沒交的學生」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友認為，在開學時如果斥責沒交暑假作業的學生，容易搞壞全班氣氛。圖片來源／ingimage
一位網友認為，在開學時如果斥責沒交暑假作業的學生，容易搞壞全班氣氛。圖片來源／ingimage

隨著八月走入尾聲，為期兩個月的暑假也將結束，廣大學子們將再次重返校園。面對長期的假期結束，一下子要回歸上學生活，難免會讓人感到不太適應。近來有位日本網友，就分享了過去任職學校曾經做過的一項叮嚀，獲得不少稱讚的聲音。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「talk_Nobu」近來分享，表示他以前曾經任職的學校校長，在一次暑假結束前的教師會議中，要求全體老師「即使有人沒交暑假作業，也請不要大發雷霆」。

校長進一步指出，雖然學生沒有依規定繳交作業，難免會觸動老師的怒火，但畢竟是開學的第一天，還是希望能夠讓學生能儘量順利過完。只要沒交作業的學生能夠提出具體的補交日期，就應該放寬態度處理。

talk_Nobu更認為，如果開學第一天就懲罰沒交作業的學生，整體的氣氛都會變得很糟糕。況且即使交了作業，也有不少人是臨時抱佛腳趕工完成的，缺乏實際的學習意義。為了改善這個缺失，他決定以開學進行簡單小考的方式來代替暑假作業，既能讓學生快速回到學習狀態，也減輕師生雙方的負擔。

網友們看到也紛紛表示「好讚的作法」、「暑假作業必要性真的應該檢討」、「改成和學生約定何時繳交，也有教他守時的想法在」、「一直告誡學生真的會產生反效果」、「交不出來的常常只是被單方面責罵，並且和『交得出來』的人做比較羞辱而已」、「該好好想清楚做暑假作業的意義是什麼，到底是真的能讓學力上升，還是只是為交而交而已呢」。

暑假作業

延伸閱讀

想捕捉新潟煙火精彩瞬間 天氣太差反讓他拍出稀有「世界末日照」

蕃薯放一個月出現詭異畫面 網友見照嚇壞：召喚出怪物了？

鹿兒島奇葩土產「火山灰罐頭」是啥？ 網友親曝下場喊：千萬別打開

4歲孩好動如「小忍者」！出門不怕走丟 全靠祖母暖心織成的螢光衣褲

相關新聞

比暑假作業更重要的事 校長一理由要老師「別懲罰沒交的學生」　

隨著八月走入尾聲，為期兩個月的暑假也將結束，廣大學子們將再次重返校園。面對長期的假期結束，一下子要回歸上學生活，難免會讓人感到不太適應。近來有位日本網友，就分享了過去任職學校曾經做過的一項叮嚀，獲得不少稱讚的聲音。

投入11億8千萬元 三重光榮國小歷經3次改建7月完工

新北市立三重光榮國小歷經3次改建工程，在今年7月終於完工。新北市長侯友宜今天到光榮國小視察校舍改建成果，侯友宜表示，改建...

嘉市復國公幼擴增幼幼班滿招 先辦新生體驗營

公立幼兒園近來也出現招生缺口，嘉義市立復國幼兒園因應需求今年增設幼幼班，依然滿招，昨天先替即將入園就讀的小小新鮮人舉辦「...

基隆中正國小爛跑道 市府：下學期更新

國中小下周開學在即，但基隆中正國小操場跑道及設施損壞慘不忍睹，家長向議員呂美玲陳情，跑道、籃球場龜裂、破損如「貼膏藥」，...

花蓮國中小課後班 每堂調為400元

花蓮縣現行學校課後照顧、課後輔導鐘點費，國小為320元、國中360元，縣府研議後，昨宣布將從111學年度起，同步調高為每...

學習啟蒙號行動書車入列 偏鄉巡迴增至每月32次

新北市立圖書館第4部行動書車「學習啟蒙號」今上午舉行捐贈儀式，新北市文化局長龔雅雯接過國際獅子會300-B1區總監陳賢能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。