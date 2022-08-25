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新北貢寮國中轉型實驗教育 培育永續綠公民

中央社／ 新北25日電

新北市教育局今天表示，貢寮國中今年轉型為實驗國中，秉持「全人教育、永續發展、國際視野」理念，親師生創造生活共好、生命共榮、生態共生的永續綠公民，提供多元學習機會。

教育局今天表示，實驗教育在教學多樣性，不斷形成各種挑戰發揮潛能，每間實驗學校的理念、課程規劃、評量方式各不相同。

教育局說，新北市實驗學校多位於偏鄉，但有在地豐富自然人文資源優勢，藉此發展課程。坪林實驗國中導入系統性師資培育，導入品格教育文化；石門實驗國中則以自主學習、關懷尊重、全球視野為實驗教育理念。

教育局說，新北市鼓勵創新實驗課程，發展實驗學校班級，貢寮國中於111學年度轉型為實驗國民中學，為新北第3所公辦公營實驗國中。傳統課堂只需要單向聽課，但實驗教育的課程幾乎都有分組作業，透過引導與討論、操作與表達。

貢寮實驗國中校長劉松英以新聞稿表示，學校位於貢寮區龍崗村，四周青山綠水、寧靜優雅。學校課程發展以生態為主軸，教學團隊設計里山、里川、里海課程及閱讀課程，除帶領學生走讀貢寮在地水梯田，並由挲草、筊白筍種植等課程，結合學科知識，帶學生真實體驗及探索。

劉松英表示，同時也透過立槳、風帆、獨木舟、浮潛及腳踏車課程，帶領孩子走向山川河海，探索貢寮自然環境，創造在地生活學習經驗，培養學生解決問題能力；並重視孩子好品格，培養孩子為自己負責，勇於自我挑戰。

教務主任吳春燕說，實驗教育容許跳脫現有教育體制，做大幅實驗與創新多元教育方式，轉型為貢寮實驗國中後，行政團隊也將為全校師生服務，藉改制為實驗學校機會，讓學校持續創新。

貢寮 教育局

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