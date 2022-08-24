宜蘭把元宇宙概念引入校園 與View Sonic共推未來教學
宜蘭縣政府把元宇宙的概念引入教園，與View Sonic共推未來教學，公司今天捐贈5台86吋的智慧互動電子白板及提供軟體，將與宜蘭縣合作成立班班有大屏、生生用平板整合教學培訓基地，培訓種子教師，打造宜蘭縣成為數位教學的縣市。
View Sonic優派公司今天在宜蘭國小視聴室示範如何把電子白板運用在教學，展現元宇宙的概念與3D互動虛擬教學的趣味性，而且該公司也會提供軟體免費授權全縣所有中小學師生使用。
目前宜蘭縣單一教育帳號服務已與myViewBoard數位教學平台完成整合介接，宜蘭縣所屬國中小學教師皆可透過單一帳號服務使用myViewBoard專業版的完整功能，並結合「生生用平板」的行動載具應用，連結豐富的網路數位教材資源，可輕易進行分組討論與協作，讓教學型態精彩多元。
縣長林姿妙表示，縣府致力提升學校的教學設備環境與強化師資教學專業，疫情期間規劃一系列「停課不停學-宜蘭線上小學堂」線上學習，讓親子在家防疫也能一起學習，現在更結合「生生用平板」推動宜蘭國中小數位學習精進方案，實踐師生應用科技輔助自主教學與學習目標，感謝ViewSonic與縣府合作並捐贈教學設備，授權數位教學平台軟體與協助培訓種子教師，透過公私協力的成效加倍，讓宜蘭成為台灣教育數位運用最普及的縣市。
優派公司董事長朱家良表示，ViewSonic致力於教育科技解決方案研發、數位教學推廣，為推動台灣教育數位轉型打下堅實基礎，根據調查發現，互動教學能力不足是教師要把資訊科技導入教學的最大困擾，因此透過提供專為互動教學與協作設計的myViewBoard數位教學平台及系列培訓課程，期許協助宜蘭教師們發展互動教學能力，延續縣府推動數位學習精進政策。
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