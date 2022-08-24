暑期打工陪伴山中孩童 原民大專生一棒接一棒

屏東縣恆春半島原民鄉青壯人口嚴失流失，長達2個月的暑假孩童少人陪伴，台電核3廠和恆春基督教醫院合辦暑期大專生希望種子學苑，今年邁入第16年，召募在外地求學的大專生以暑期打工方式陪伴家鄉孩子，恆基今天舉行結業，最讓人感動的，是過去在課輔班感受學長姐陪伴關懷的多名大專生，長大後接下「愛心棒」，讓愛不斷循環。

「最簡單的陪伴關懷，卻是原鄉孩童最缺的！」大專生希望種子學苑的20多名原住民大專生，1個半月前分發到恆春鎮、獅子、牡丹、滿州鄉等12個兒童課輔站，陪伴偏鄉孩童課業輔導、玩遊戲、學才藝；出席結業式的台電公眾服務處長袁梅玲說，16年來，最開心的是見到一顆顆希望種子已在偏鄉發芽、成長、茁壯，繼續陪伴和關懷原鄉孩童。

今天在恆春基督教醫院舉辦的結業式，不僅有接力參與的原鄉大專生，還有已踏入職場從事相關工作的學長姐；台北藝術大學戲劇系將升大三的郭千慧說，幼時在課輔班上課，被學長姐付出的愛心感動，自己長大後決定接下「愛心棒」，到都會求學開拓了視野，更深刻感受偏鄉和都會的資源落差，山上孩子需要更多資源幫助，高中畢業時原想朝演藝界發展，加人希望種子後改變觀念，畢業後將返郷為下一代奉獻所學，尤其是藝術教育。

返鄉在牡丹鄉高士國小四林分校任代理教師的陳鴻育，11年前在屏科大求學時，連續4個暑假在四林課輔班陪伴孩子，他說，部落家長多到都會區謀生，孩子由阿公、阿嬤帶，大專生和孩子年齡相近，可以無話不談，透過陪伴和關懷，看見孩子學習到良好的品格，為自己負責任，自信心提升，也期許未來可以為部落再盡分心力，現在也一步步往目標邁進。在恆春半島擔任社工的楊詩涵和林祖寧，今天以學長身分到場為學弟妹加油打氣。