明志科技大學走入偏鄉 辦自走車體驗營提升學童資訊力

偏鄉學童資源不足，明志科技大學協同國立成功商業水產職業學校辦理自走車體驗營，利用明志校友會補助，由明志科大電機系師生總計20位組成AI自走車志工團隊，於8月上旬前往台東成功商水，教導偏鄉學生。

活動中，參與對象為台東偏鄉地區的國中、國小學生，學生裡面有相當比例的原住民小朋友，為讓小朋友能簡單了解人工智慧的運用，由明志科大電機系老師王得貴以自身開發的創新教學方式，將python語言轉換成小學五年級就可學習的教育方法，讓小朋友學習到未來人工智慧。

另外，明志志工團隊也培訓專門的程式志工，在一對一或一對二的教學下，提升教學品質並且讓學童可以自己動手寫程式。

明志科大表示，為了讓偏鄉學生也有都會區教學資源，將千元、萬元成本的機器人自走車，改用不到千元的紙機器自走車替代，反而讓偏鄉學童在資源有限的狀況下，更能無限發想、創造出不一樣的型態，不必受限在硬體設備，讓偏鄉的學生體驗到有趣的科普活動。

活動後面二天則是讓大家去組裝自己的自走車，將所學到的程式寫入到裝置中，讓學生用自己寫的程式App操作自走車，最後還舉行自走車競賽，透過體驗實作自走車方式，激起學生學習自然科學的興趣。

明志科大指出，此次台東志工服務已是第3次進入偏鄉，團隊中有材料系老師彭坤增、電機系老師邱機平，負責統籌及偏鄉來往事宜，明志校友會連續2年補助經費支持活動，對母校善盡社會責任中能盡一已之力。