台東卑南國小初登「現代5項」全國賽 締造佳績

台東縣卑南國小現代5項運動隊日前在高雄楠梓首度參加「111年全國現代5項跑步射擊錦標賽」，就一舉奪下國小女生團體亞軍、男生殿軍的成績，校長曾英哲說，未來發展潛力無限。

曾英哲表示，現代5項運動是由跑步，射擊，西洋劍，游泳，馬術等項目組成，是亞奧運的傳統項目，這是需結合敏捷，協調，耐力，速度，穩定等的一項運動，有助於成長發育中的孩子。

用心經營縣內基層現代5項運動的曾英哲，與台東體中現代5項運動隊、亦是國家代表隊的教練范希聖、范希麟兄弟結合，共同組成完善的基層三級訓練制度，一路推向奧運舞台的優秀紀錄。

成軍不到1年的卑南國小5項運動隊，首次參加111年全國現代5項跑步射擊錦標賽，國小女生團體組獲得亞軍、國小男生團體組獲得殿軍，另小女組個人賽中也獲得優異的成績。

教練范希麟說，小選手們自願犧牲假日的玩樂，努力不懈，在短短1年內取得了全國性賽事中的優異成績，可以說非常難得。看到小將門站在全國的頒獎台上時，內心不是累，而是溫暖開心。

曾英哲說，未來將5項運動推廣全縣，同時也會跟地方委員會討論，一起讓大家多認識現代5項運動，能賦予孩子的多元化學習及多元化的發展。