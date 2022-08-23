金門中正國小學生林孜庭獲世界兒童畫展特優 縣府頒獎嘉勉
世界兒童畫展是歷史悠久且具國際性的美術比賽，今年第53屆徵件，光是在台灣，就有超過4萬件作品參賽，本屆金門縣學子表現傑出，共有15位同學入選，其中就讀中正國小六年級學生林孜庭更獲得特優殊榮，教育處長黃雅芬代表縣長表揚林孜庭，嘉勉她的傑出表現，更希望她持續努力。
林孜庭於7月31日親自出席在國立台灣藝術教館南海劇場辦理的國內特優獎頒獎典禮，今日黃雅芬特別邀請林孜庭及媽媽陳莉虹到教育處，代表縣長楊鎮浯致贈獎勵金及表示嘉勉之意。
陳莉虹表示，孜庭從小就表現出對繪畫藝術的興趣，在中正小學期間特別感謝李蕙萍老師細心指導，今年孜庭也順利考上金城國中美術班，得以繼續在家鄉培養美術興趣與專長。
黃雅芬除了為孜庭的優異成績喝采，也祝福她可以在國中時期培養更精湛的繪畫能力。
據了解，今年兒童得獎作品多能呈現生活經驗及環境的感受，主題擴展到地方特色；而林孜庭的的獎作品「金門」，將莒光樓、毋忘在莒勒石、風獅爺、戰車、古厝、中華白海豚、高粱酒特產……等都融入畫中，正是金門地方特色的最佳呈現，能夠脫穎而出獲得特優，殊為不易。
縣府教育處表示，中華民國世界兒童畫展已有53年歷史，經統計今年共有40個國家參與，參展國家包含立陶宛、土耳其、澳洲和英美等國。總計國內5萬多件、國外1萬多件作品報名參賽；今年國際作品數量很多，能夠入選是相當不容易的事；本屆經選出國內特優獎84件、優選獎256件、國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件。
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