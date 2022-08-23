有別以往傳統新生訓練 竹市新科國中推「攀岩、走繩」

新學期到來，新竹市學校為讓新生快速適應新生活，發揮創意辦理新生訓練，其中，有別於以往傳統新生訓練，新科國中結合傳統敬師禮與創新的戶外課程，讓即將進入國中階段的新生邊認識校園環境，邊進行攀岩、走繩及滑降等挑戰，培養A++的體能及團體動力，更有勇氣面對未來挑戰及克服困難、恐懼。

新科國中校長林燕玲表示，今年新科國中新生訓練結合敬師活動並致贈新生六樣見面禮，包括筆記本、筆、尺、螢光筆、橡皮擦及毛巾，期許新生能在國中展開全新生活，勇於設定目標、人事互動不踰矩、行事作為不違法、勇於改正錯誤、多元展現自己，並定期運動，舒展身心，培養健康生活習慣。

新科的國際雙語、COOL戶外課程皆是學校的特色課程，今年更獲教育部戶外教育成效卓越獎。為讓新生快速認識新科並融入校園生活，學校有別於以往傳統新生訓練，設計戶外體驗及團隊課程，盼新生透過攀岩、走繩、滑降、定向活動、領導力及團隊默契等六大闖關活動，克服困難、恐懼，成就A++的自我。

今年新生林以樵分享，滑降活動得從二樓滑到一樓，剛開始跨出二樓欄杆時，心中非常害怕，但鼓起勇氣跨出一步，就什麼都不怕了，甚至還想再玩一次，「新生訓練將是我在新科最難忘的回憶之一」。新生黃稚涵則說，雖然很多闖關活動都是第一次挑戰，但她相當喜歡，老師也不時提醒「做就對了！」不停鼓勵大家。