823砲戰前夕 高職生勞軍烘焙炸彈麵包送砲指部

八二三砲戰今年64周年，高雄市樹德家商發起發起「為第一線國軍官兵加油」敬軍勞軍活動，餐飲科主任洪千田帶領師生，烘焙製作了64個「砲彈麵包」及「檸檬炸彈」糕點，送到砲兵指揮部。

為了讓師生體會國軍官兵在嚴峻疫情下的辛勞，樹德家商軍訓教官陳主衛結合八二三砲戰64周年紀念日，聯繫陸軍43砲兵指揮部表達全校師生向國軍致敬。在八二三砲戰紀念日前夕由餐飲科師生，運用所學專業技能製作「砲彈麵包」及「檸檬炸彈」送給砲兵指揮部，象徵紀念64年前在前線為國軍捐軀的國軍將士。

樹德家商學生陳怡媗謝謝官兵保護著大家，在國家安全受到威脅時，她只能貢獻小小心意製作麵包，希望國軍哥哥姐姐們繼續奮鬥。鄭婼安說，謝謝你們在前線無怨無悔付出，辛苦了，有你們真好！希望她做的麵包讓官兵們精神滿滿。

43砲指部歡迎師生們到訪，並安排參觀隊史館，欣賞單位甫執行的「天雷操演」影片，還特別為訪師生安排155榴砲射擊體驗，感受震撼。學生們和號稱「金砲班」的砲3營砲3連砲班英雄們一起合影留念。砲三營砲三連中尉連長楊曉屏表示，能夠近距離與學生互動，官兵弟兄覺得很有士氣，尤其是嘗到砲彈麵包口感Q軟扎實，感受到樹德家商師生滿滿的愛與支持。