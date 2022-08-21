國樂團疫情演出機會減少 汐止國中辦聯合音樂會

新北市汐止國中今天舉辦「當我們心汐藝起」聯合音樂會，搭建汐止國中國樂團演出平台，還邀請汐中校友以及汐止地區熱愛國樂的學生共同參與演出，以樂會友。

汐止國中表示，國樂團成立已5年，成團第1年就積極建置琴房，陸續增設隔音設備，各項樂器設施也先後到位，讓所有喜歡國樂、喜愛演奏的學生有良好學習環境。團員們也沒有辜負師長及自我期許，第2次參與新北市音樂比賽就取得全國賽資格，本學年度全國音樂比賽獲得優等佳績。

近兩年受到疫情影響，不少藝文活動停擺，汐中國樂團展演舞台也相對減少。學生善用這段時間精進琴藝，期待下一次登上舞台的機會來臨。

今天音樂會由汐中主辦，校友會、家長會、國樂團後援會和汐止青年國樂團、生活美學國樂團協辦，今天下午在汐止國小演藝廳順利登場。