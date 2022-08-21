讓孩子學到美的素養！ 竹縣3校入選美感教育計畫

教育部近期核定跨領域美感教育卓越領航計畫學校，竹縣有3所學校入選，竹東國中、內灣國小分別以「小鎮少年的林場日記：從山林探索認識自我」、「螢來幸福」主題課程獲選為縣屬種子學校，興隆國小則設計「快垃頌」榮獲縣屬標竿學校。

教育局表示，竹東鎮曾經是林業重鎮，「小鎮少年的林場日記」規畫山林探索，帶學生實際走訪山林，學習集材、疏伐等技巧，持續種下樹苗讓森林再生循環。另外，也深入探討竹東林業的興衰、紀錄耆老工作場域，將記憶傳承給下一代。最後，結合木工技巧，使用當地木材，改造教室，讓學生設計全新的學習環境。

地處偏鄉的內灣國小擁有豐富的自然生態環境，跨領域美感方案主題「螢來幸福」，包括「優游油羅溪」、「閃閃惹人愛」及「幸福的滋味」三個子題，課程內容融入了在地螢火蟲及油羅溪水域的生態，配合季節時序，開展系列的美學課程。帶著孩子踏察、體驗，藉此了解人、河流、山林及生活環境之間的連結，分享彼此的感受與發現，一起愛護及珍惜在地的美麗。

而興隆國小設計「快垃頌」是以「環境教育」為議題的跨領域美感課程，透過一系列的課程和活動，讓小朋友意識到環境保護的重要，進而更愛護我們的家鄉，更珍惜我們的地球。