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金門高中藉課程翻轉家鄉 讓戰地成「讚地」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
金門高中綠色生活地圖。圖／教育部提供
金門高中綠色生活地圖。圖／教育部提供

國立金門高中是金門唯一普通型高中，由於學生生活環境與學習資源分配相較於都市地區為不足，校方整合現有內外部資源發展「玩WAY金門」課程，期能培育「金中人」三項核心素養：「省察」、「互動」、「開創」，探索自然與人文環境，並透過深度省察認識家鄉之美，培養青年對土地的認同，讓曾經是「戰地」的金門翻轉成「讚地」。

國教署表示，金門高中課程以「玩WAY金門」引導學生探索與自身相關的6個W，所謂的6個W包括：省察自己是誰（Who）、住在哪個聚落（Where）、我與聚落擁有什麼亮點（What）；而後意識環境的變遷與影響，產生好奇，進一步挖掘背後的發展脈絡，是在何時（When）、為何產生如此改變（Why），而自己的角色又能夠如何做（How），以呈現或守護它。

為使學生能綜整所學，完成這張別具意義的課程中的綠活圖，課程設計「以學習者為中心」，提供學生跨越限制所需的能力與機會，讓學生透過對家鄉地理、歷史文化和戰地史蹟等面向的認識，及聚落資源的調查、挖掘、體驗，累積觀察力、表達力、合作力，最後以深具永續概念的「綠色生活地圖」來呈現自我觀點與期許。

同時，教師利用課堂提問，引導學生進行小組合作，解決問題、完成作業或任務，為能多向度開發學生潛力，課程中設計多種評量方式，支撐與引導學生多元智能的展現，例如：引領學生在校慶策畫成果展、跨校營隊籌辦、行動方案規畫執行等，展示自我，對外行銷，鼓勵其創造出獨特、熱情的作品，以圖敘事，成為有故事的人。

國教署表示，學校透過課程，引導學生妥善開展與自我、與他人、與社會、與自然的各種互動能力，讓曾經是「戰地」的金門要如何翻轉成「讚地」，更讓高中畢業後必須離家的孩子們，未來無論去到哪一個地方，都能帶著自信與他人互動，開創屬於自己的未來，並培養學生終身學習為目標。

國立金門高中是金門唯一普通型高中，校方整合現有內外部資源發展「玩WAY金門」課程，期能培育「金中人」三項核心素養。圖／教育部提供
國立金門高中是金門唯一普通型高中，校方整合現有內外部資源發展「玩WAY金門」課程，期能培育「金中人」三項核心素養。圖／教育部提供

金門 國教署

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