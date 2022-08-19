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百年新竹國小通學步道將完工 7層樓高老檸檬桉樹矗立校門

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹國小通學步道工程也替7層樓高的檸檬桉打造友善生長環境。圖／市府提供
新竹國小通學步道工程也替7層樓高的檸檬桉打造友善生長環境。圖／市府提供

新竹國小因舊有通學步道鋪面破損，新竹市政府獲中央核定，共投入2290萬元打造全新通學步道，預計9月底完工。市府今天指出，400公尺通學步道僅剩興學街部分圍牆施作中，工程亮點不僅拓寬人行道鋪面，也替南大路校門口高達7層樓老檸檬桉，創造更友善的生長環境，將成南大路最美綠廊。

位處南大路及興學街交接處的新竹國小有百年歷史，因尖峰時段人車流量大，舊有通學步道鋪面破損、高低差，且有電箱與植栽根部隆起難以通行，市府去年10月啟動通學步道翻新工程，即將於今年9月底完工。

竹市府工務處指出，新竹國小通學步道工程範圍為南大路及興學街人行道，總長度400公尺、面積達2100平方公尺。代理市長陳章賢表示，打造通學步道也透過退縮校園圍牆，爭取更多步行空間，並結合穿透式圍籬，拉近古蹟校舍與周遭居民的距離，

陳章賢視察新竹國小通學步道工程時尤其留意鋪面、興學街及南大路植栽設置、50歲老檸檬桉樹穴蓋板、無障礙坡道、家長接送動線等細節，確保學生上放學安全順暢，也特別查看人行道環境、轉角停等廣場等，盼提供學童一條安全上下學的通學廊道。

同是新竹國小校友的校長胡如茵說，新竹國小校內的百齡樓是市定古蹟，為全市僅存少數見證日治時期至光復後的教育建築，此次通學步道工程也開啟興學街旁校園新風貌，透過通學步道整建及穿透式圍籬建置，可以親近感受百齡樓建築美及植栽綠意。

陳章賢指出，新竹市積極推動步行城市計畫，啟動全市通學步道改善，邀請各校提出問題與需求，綜合評估學生通勤比例高、有空間條件可建置且能與周邊社區環境連通等方向進行整體規畫，至今投入逾3.6億元推動改善22處通學步道，34所學校受惠。

代理市長陳章賢視察新竹國小通學步道工程。圖／市府提供
代理市長陳章賢視察新竹國小通學步道工程。圖／市府提供
代理市長陳章賢視察新竹國小通學步道工程。圖／市府提供
代理市長陳章賢視察新竹國小通學步道工程。圖／市府提供

新竹 人行道 建築

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