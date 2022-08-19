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孩子幼稚園畢業照+表演服費用6100 家長傻眼：現在都這麼貴？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO貼出孩子的畢業相關費用，竟高達6100元，讓他相當傻眼。 圖擷自爆廢公社
原PO貼出孩子的畢業相關費用，竟高達6100元，讓他相當傻眼。 圖擷自爆廢公社

物價不停上漲，就連學雜費也跟著提高，一名家長在臉書PO出就讀幼稚園的孩子要繳交的費用單，當中的畢業照和相關的費用就高達6100元，讓他看了相當傻眼，直呼「現在都這麼貴嗎？」但貼文引來鄉民們兩極看法。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出孩子的繳費單，當中的項目寫著「5月月費2500、延拖費50、畢典表演服+攝影+USB 1300、畢業照4800、手續費15」，光是畢業照和畢業典禮的服裝、攝影、檔案加起來就要6100元，讓原PO看了非常吃驚。

他說女兒四年前從公立幼稚園畢業，當時的畢業照才2千多，有畢照整本，桌月曆，還有相框，沒想到如今另一名孩子的畢業相關費用更貴，讓他直呼「請問現在準公共幼稚園的畢業照都這麼貴嗎？6100元，只換回一個usb，裡面一百張原始檔照片」。

其他網友們看了也覺得太扯，「貴死！都是趁火打劫吧」、「我們1800只有畢業照」、「畢業紀念冊4500元路過」、「我們是3500喔」、「問題是，有誰『到現在』還記得幼稚園同學是誰？畢業紀念冊有拿出來看過？」、「過來人都知道，畢業照不會讓錢錢變成你喜歡的形狀，只會變成積灰塵的形狀」。

但也有人有不同意見，「我覺得是回憶，我兒、女兒我都有買，但我忘記多少錢，這不是錢的問題」、「真奇怪，台灣只能建商原物料上漲，其他都不能」、「沒有強迫購買吧？」、「你可以不要買啊」、「願者上鉤」、「你可以說不要拍畢業照啊」。

爆廢公社 幼稚園 畢業典禮 畢業紀念冊

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