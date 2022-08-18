好優Show學生藝團活動 藝教館選33校至全國表演

台灣藝術教育館主辦「好優Show學生藝團活動」，今年申請學校高達133件，最終遴選出33所學校，將於8月10日至12月10日在全國各地區演藝廳、校園、鄰近社區、戶外場地及離島等地進行表演藝術活動。

藝教館表示，今年獲選團隊演出內容相當多元，包含音樂、鄉土歌謠、創意戲劇、舞蹈等，現代與傳統之各類表演藝術，同時跳脫框架，除不同類型表演藝術演出外，特別安排曲目的導聆解說，演後示範教學及互動，拉近觀眾與舞台間的距離。

台北市敦化國中弦樂團前往宜蘭縣蘭陽博物館演出，為表達對醫護人員的祝福及敬意，現場也邀請宜蘭地區醫療院所人員及志工來欣賞音樂會，增進人與人間的互動，傳遞美好的正向能量。

高雄市梓官國小傀儡戲團結合孩子社區見學，將在地城隍廟「卓大人」忠孝節義、勸人為善的道理，完美呈現與流傳，將赴金門縣城隍廟埕演出並與金門縣金鼎國民小學交流，不容錯過。

曾獲第32屆傳藝金曲獎最佳演唱獎入圍，受邀在國慶舞台上獻美聲的南投縣民和國中合唱團，今年演出亮點為布農歌謠及東南亞曲目，結合日月潭的美景，帶來精彩又獨特的視聽饗宴。

高雄市立龍華國中則要透過現代舞、音樂與民眾間的互動方式呈現，將舞蹈與生活結合，傳達活動理念，激發源源不絕的創意與想像力。

藝教館表示，111年「好優Show學生藝團活動」精采絕倫，歡迎各地學生、老師及民眾踴躍前往觀摩學習與欣賞。演出場次表如附件，相關演出活動內容可至國立台灣藝術教育館網站( https://www.arte.gov.tw )查詢。