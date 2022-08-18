5個大男孩組成相聲男團 8月20日台南演出

台北曲藝團8月20日將到台南文化中心原生劇場演出，由5名大男孩組成的「愛笑斯坦」相聲男團，及脫口秀與相聲雙棲演員黃逸豪，共同演出《時空相對論》，有瀕臨失傳的河南墜子、也有討論到最先進的AI人工智慧，集結傳統與新創、讓笑果加乘翻倍。

北曲團長葉怡均表示，相聲是以滑稽逗笑為主的語言藝術，在她指導的「愛笑斯坦相聲男團」，首先要站穩了傳統腳跟，再將時勢和年輕人的觀點融入作品，《時空相對論》即是一套擁有傳統底蘊和未來趨勢的作品。

黃逸豪說，相聲演員就是時事觀察家，用黑色幽默解讀對社會時事的觀點，本來就是喜劇該有的本色。像這次裴洛西訪台引發「封」潮，事件總有不同面向，箇中反差和荒謬，都有其趣味與意義，身為表演藝術工作者，想用相聲來表達胸襟、以談笑間四兩撥千斤的態度來KO緊繃氣氛，同時也在歡笑中提醒年輕人，對時事要有判讀能力、不要盲從。

「愛笑斯坦相聲男團」，由洪子晏、段彥希、吳思偉、宋明翰、吳胤頡等平均23歲、5位大男孩組成，8月20日（六）晚上7點30分，在台南文化中心原生劇場演出，有以表現傳統數來寶為題材的《一頭大一頭小》。科技進步、人們仰賴AI，但碰上過度聰慧AI機器人該有多崩潰？讓《進擊的AI》告訴您。不想上班怎麼辦？《我的徒弟是AI》揭開機器人說相聲的暴走情境。壓軸登場的《你抽我講相聲秀》即興相聲為主題，共100段相聲讓現場觀眾隨機抽選，是一段毫無劇情套路可言的瘋狂挑戰秀。