羅東公正國小打造繽紛校園 吳炫三雙語藝術教育館啟用

宜蘭縣羅東鎮公正國小「吳炫三雙語藝術教育館」今天揭牌啟用，採用知名藝術家、第2屆校友吳炫三的畫作，設計專屬藝廊、彩繪牆、彩繪樓梯，營造出色彩繽紛的校園情境；館內的雙語情境教室不只是縣內第10座，更是宜蘭縣雙語教育學校首座結合視覺藝術的情境教室。

宜蘭縣藝術教育中心學校的公正國小，取得雙語學校星級認證，也獲縣府補助、校友吳炫三的畫作授權，打造吳炫三雙語藝術教育館，並建置雙語情境教室。

縣長林姿妙、校長簡信斌今天主持啟用儀式，吳炫三因人在法國巴黎，則由姪子邱文達代表出席，教育界等人士也到場共襄盛舉。

亦為藝術家的校長簡信斌說，公正國小在武術、體操、舞蹈、雙語等領域建立標竿，且以校園博物館化的理念，推動校園美學改造，希望處處是學習點，讓校園成為大教具。

林姿妙致詞表示，雙語情境教室與吳炫三雙語藝術教育館的落成是雙喜臨門，宜蘭縣積極提升國中小學英語及雙語教育，接下來8座陸續開幕，期盼未來能擴及全縣100間學校都有雙語情境教室，讓雙語教育永續發展。