東華附小校犬歐嚕嚕離校出走3天 師生急尋平安找回

花蓮東華附小有一隻校犬「歐嚕嚕」，是全校師生寶貝，每天跟著校長鮑明均在校門口迎接學生，還隨老師巡校園。近日「歐嚕嚕」鬧失蹤，讓師生急得不得了，貼出尋狗啟事，找了3天，今天終於找到狗，平安帶回校園。

「歐嚕嚕」原本是一隻被棄養的小母犬，後來被東華附小一位退休老師撿到，前年初來到學校，經學生票選而命名。

鮑明鈞說，「歐嚕嚕」初來乍到時一切都很陌生，顯得比較緊張，看到小朋友還會躲到警衛室桌子下，在師生悉心照料下，「歐嚕嚕」很快和大家打成一片，每天一早他在校門口迎接學生，「歐嚕嚕」也在旁邊搖著尾巴相迎。

為了讓孩子學習愛護動物、負起責任，東華附小成立2組「嚕嚕小天使」，專門照料狗狗，除了要清洗餐具、換水、還要幫忙清掃，「歐嚕嚕」曾經眼角膜發炎，學生們還要每天幫牠點眼藥水，細心的照顧讓東華附小去年成為全國10所校園犬績優學校，歐嚕嚕的「好狗命」也讓人相當羨慕。