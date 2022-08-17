百萬獎金協助展演 辜公亮「酷集劇場」徵選創意團隊

疫情反覆，表演藝術界深受影響，不少團隊遭逢取消演出、檔期難排，甚至票房受阻的窘境。長期推動表演藝術展演的辜公亮文教基金會逆勢操作，旗下的「酷集劇場」宣布提供最高獎金100萬，協助獲選團隊製作節目、並提供演出舞台。歡迎跨領域、跨時代性、跨劇種的劇界通才參與徵選。

辜公亮文教基金會表示，2016、2018年「酷集劇場」已推出六檔共七場演出，如京劇身體實驗「易」以及融合莎劇，爵士樂與京劇的「馬伯司氏」等等，為當代戲曲寫下新註腳。

後疫情時代來臨，2022年「酷集劇場」徵集精神同樣以創新實驗為目標的團隊，提供製作經費與舞台，即日起徵件至9月12日，同月下旬公佈獲選團隊，於年底11到12月的3個周末在台泥「士敏廳」登台熱演，每齣戲碼演出二場。屆時大家將在「士敏廳」現場以及雲端直播欣賞這些創意演出。

辜公亮文教基金會表示，2022「酷集劇場」強力徵求敢玩酷又勇於實踐的表演藝術人、滿腦子idea，卻因疫情苦無機會大展身手的創演者！徵集時間有限，請把握大疫時代兌現夢想與創意的百萬機會。詳情洽蔡小姐02-25682358，轉分機751。