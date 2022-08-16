作業「犬部＋句」造一字答案不是狗？ 網一看笑翻：沒毛病

孩子的思路往往會超出大人預期，有時甚至會令人會心一笑，近日就有一名網友分享了姪女的作業，題目要求孩子將「動物部首加上不同的字寫出來」，而姪女的答案令該網友大吃一驚，其他人看完也紛紛笑說「是個人才」。

一名網友日前在臉書社團「爆廢公社」發文分享姪女的作業，題目是要求學生將動物部首加上一個字變成另一種動物，比如「鳥＋合＝鴿」；「鳥＋甲＝鴨」，然而原po發現，姪女作答時依上述範例很直觀地寫「犬＋句＝犬狗」；「犬＋良＝犬良」；「京＋魚＝京魚」；「沙＋魚＝沙魚」。

作業答案曝光令許多網友笑翻，更打趣說看完其實蠻合理。圖擷自 Facebook

貼文一出令許多網友笑翻，「這小孩有前途」、「奇怪怎麼看得懂」、「好像對，又好像不對？」、「天啊！看完很多字忘記怎麼寫」、「完蛋了，我想不起來原本怎麼寫」、「看完以為全對」、「沒毛病啊！」、「沒問題，100分」、「學字的第一步就是從造字開始」、「沒有違和感，很可以」。

還有眼尖網友發現，原po姪女填字後的連連看全都答對，代表她雖然寫錯字，但知道自己寫的是什麼意思，「至少她都知道自己在寫什麼字」、「寫錯了，還能連對…」，更有網友稱讚其字跡漂亮，「字滿好看的」、「但是字很漂亮」、「不過字還蠻漂亮的」、「她的字蠻美的欸！」。